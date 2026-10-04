En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نام میدان نوبنیاد تغییر کرد

همزمان با چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام چهار معبر پایتخت به نام شهدای شاخص جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۸
| |
2129 بازدید
|
۱
شورای شهر

به گزارش تابناک؛ در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بزرگراه جدید الاحداث دو گاز حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید خرازی و بلوار کرمان خودرو به نام شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری شد.

همچنین میدان نوبنیاد به نام شهید دریاسالار علی شمخانی مشاور سیاسی فرمانده کل قوا، بلوار دریا حدفاصل خیابان شهید فرحزادی و خیابان شهید شریفی به نام شهید دریادار علیرضا تنگسیری و خیابان رام در پاسداران، حدفاصل خیابان بهستان چهارم و خیابان شهید سوری به نام شهید دکتر کمال خرازی تغییر کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید باید با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری کنیم. نامگذاری بوستان ولایت به نام رهبر شهیدمان نیز در شورا تصویب می شود. 

منبع: شهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای شهر شهید شمخانی میدان نوبنیاد
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری یک عضو شورای شهر رضوانشهر
بارقه‌های التیام زخم‌های گردشگری تهران از جنگ / یک واگذاری عجیب، یک شرکت جدید
بازداشت یک عضو شورای شهر فردوسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
2
38
پاسخ
نود و نه درصد فعالیت شورای شهر فقط محدود به تغییر نام میشه و خلااااص
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۹۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۳ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۸ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۵۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۵۹ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005rTI
tabnak.ir/005rTI