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راکون؛ حیوان خانگی جدید لاکچری‌ها

سازمان حفاظت محیط زیست درباره نگهداری راکون به‌عنوان حیوان خانگی هشدار داد و آن را گونه‌‌ای مهاجم دانست.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۷۲
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راکون

به گزارش تابناک؛ مرتضی ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره مشاهده و نگهداری راکون به‌عنوان حیوان خانگی در برخی مناطق تهران اظهار کرد: راکون از نظر سازمان حفاظت محیط زیست یک گونه مهاجم است و متأسفانه در برخی مناطق کشور، از جمله استان‌های شمالی، وارد زیستگاه‌های طبیعی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش این گونه در کشور افزود: باید از ورود، تکثیر و توزیع راکون برای نگهداری در منازل جلوگیری شود؛ چراکه این حیوان برای نگهداری در محیط خانه مناسب نیست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از مشکلات درخصوص نگهداری حیوانات غیرمتعارف این است که ممکن است فرد پس از مدتی از نگهداری حیوان خسته شود یا دیگر امکان نگهداری از آن را نداشته باشد و در نهایت حیوان را در محیط‌های طبیعی رها کند.

ظهرابی تصریح کرد: رهاسازی گونه‌های غیربومی در طبیعت می‌تواند پیامد‌های جدی برای اکوسیستم داشته باشد؛ چراکه راکون از قدرت سازگاری بالایی برخوردار است و در صورت ورود به زیستگاه‌های طبیعی می‌تواند به سرعت با شرایط محیط سازگار شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، راکون می‌تواند در رقابت با گونه‌های بومی قرار گیرد و به‌عنوان یک تهدید برای تنوع زیستی اکوسیستم‌های طبیعی کشور شناخته شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سابقه حضور راکون در زیستگاه‌های شمال کشور گفت: این گونه پیش از این نیز در بخش‌هایی از شمال کشور مشاهده شده و موضوع حضور و گسترش آن در طبیعت باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

ظهرابی تأکید کرد: نگهداری گونه‌های غیربومی و حیات‌وحش در منازل، علاوه بر مشکلاتی که می‌تواند برای خود حیوان ایجاد کند، در صورت رهاسازی، تهدیدی برای گونه‌های بومی و تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی خواهد بود. بررسی‌های علمی نیز نشان می‌دهد راکون به دلیل همه‌چیزخواری و توانایی سازگاری با شرایط مختلف، ظرفیت گسترش در زیستگاه‌های جدید را دارد و حضور آن در شمال ایران می‌تواند برای گونه‌های بومی و اکوسیستم‌های منطقه تهدید ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان باید از نگهداری حیوانات وحشی و گونه‌های غیربومی به‌عنوان حیوان خانگی خودداری کنند و در صورت مشاهده چنین حیواناتی در محیط‌های شهری یا طبیعی، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.

منبع: تسنیم

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راکون حیوان خانگی مهاجم
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