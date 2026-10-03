بانوی موسیقیدان و مدرس پیشکسوت پیانو درگذشت

اقدس پورتراب، موسیقیدان و مدرس برجسته پیانو درگذشت. مرور کارنامه هنری، اساتید، آثار و شاگردان سرشناس این استاد پیشکسوت موسیقی ایران را در تابناک بخوانید.

به گزارش تابناک، اقدس پورتراب موسیقیدان برجسته و استاد پیشکسوت پیانو، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه نوازندگی و تربیت هنرجویان موسیقی، دار فانی را وداع گفت. او بخش عمده‌ای از عمر هنری خود را صرف آموزش پیانو کرد و هنرمندان نامداری را به جامعه هنری کشور تحویل داد.

زندگی‌نامه و آغاز آموزش موسیقی

اقدس پورتراب متولد ۱۸ مهر ۱۳۱۸ در تهران بود و از دوران دبستان وارد هنرستان عالی موسیقی شد. وی یادگیری پیانو را با راهنمایی برادر بزرگ‌ترش مصطفی کمال پورتراب و نزد گیتی امیرخسروی آغاز کرد و از آموزش‌های زاون هاکوپیان و جلال آل‌احمد نیز در دوران هنرستان بهره برد. او از ۱۳ سالگی علاوه بر پیانو، آکوردئون را نیز فراگرفت.

تحصیل در اروپا و بازگشت به هنرستان‌ها

یکی از برجسته‌ترین مقاطع هنری این موسیقیدان، اجرای کنسرتو پیانو شومان با همراهی ارکستر سمفونیک تهران برای دوره پایان‌نامه کارشناسی بود. پورتراب سپس برای تکمیل تحصیلات به پاریس و سپس با دریافت بورس به کنسرواتوار فرایبورگ در آلمان رفت و نزد پیانیست سرشناس آلمانی، ادیث پیچت اکسنفلد آموزش دید. او پس از دریافت مدرک ویرتروز به ایران بازگشت و تدریس را در هنرستان موسیقی و هنرستان موسیقی ملی دنبال کرد.

مهاجرت و شاگردان سرشناس

پورتراب در سال ۱۳۶۲ به همراه فرزندانش راهی فرانسه شد، ولی پیوند خود را با موسیقی و هنرجویان ایرانی حفظ کرد. چهره‌های سرشناسی همچون احمد پژمان، نادر مشایخی، آندره مرادیان، نیلوفر بدریکوهی، محمد شمس و لیلا رمضان از جمله شاگردان این استاد پیانو بوده‌اند. مصطفی کمال پورتراب، امیرتیمور پورتراب و محمدعیسی پورتراب نیز برادران او در عرصه موسیقی بودند.