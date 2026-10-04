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طرز تهیه نمک سبزیجات خانگی

این چاشنی خانگی فقط چهار ماده اصلی دارد، در چند دقیقه آماده می‌شود و می‌توان ترکیب سبزی‌های آن را مطابق ذائقه تغییر داد. اگر طعم رزماری یا مریم‌گلی را دوست ندارید، می‌توانید از سبزی‌های معطر دیگری استفاده کنید و ترکیب مخصوص خودتان را بسازید.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۳
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نمک سبزیجات

به گزارش تابناک؛ این چاشنی خانگی فقط چهار ماده اصلی دارد، در چند دقیقه آماده می‌شود و می‌توان ترکیب سبزی‌های آن را مطابق ذائقه تغییر داد. اگر طعم رزماری یا مریم‌گلی را دوست ندارید، می‌توانید از سبزی‌های معطر دیگری استفاده کنید و ترکیب مخصوص خودتان را بسازید.

اگر می‌خواهید بدون دردسر و هزینه زیاد، طعم غذا‌های روزمره را تغییر دهید، کافی است چند سبزی معطر و کمی نمک دریا داشته باشید. ترکیب جعفری، رزماری و مریم‌گلی با نمک دریا یک چاشنی معطر و کاربردی می‌سازد که می‌توان از آن برای انواع سیب‌زمینی، سبزیجات، مرغ و ماهی استفاده کرد.

گاهی برای خوش‌طعم‌تر شدن غذا نیازی به تهیه سس‌های پیچیده یا خرید چاشنی‌های آماده ندارید. یک ترکیب ساده از سبزی‌های تازه و نمک می‌تواند چاشنی‌ای درست کند که آماده بودنش در آشپزخانه، کار پخت‌وپز را هم راحت‌تر می‌کند.

برای تهیه این چاشنی چه چیز‌هایی لازم داریم؟

 برای درست کردن حدود نصف پیمانه نمک سبزیجات به این مواد نیاز دارید:

نصف پیمانه نمک دریای دانه‌درشت

نصف پیمانه جعفری تازه خردشده

یک‌چهارم پیمانه رزماری تازه خردشده

۳ قاشق غذاخوری مریم‌گلی تازه خردشده

البته می‌توانید بسته به ذائقه خود، مقدار یا نوع سبزی‌های معطر را تغییر دهید.

چطور نمک سبزیجات درست کنیم؟

ابتدا فر را روی حدود ۹۵ درجه سانتی‌گراد گرم کنید و یک سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید.

نمک، جعفری، رزماری و مریم‌گلی را داخل غذاساز بریزید و حدود ۳۰ ثانیه مخلوط کنید؛ تا جایی که رزماری کاملاً با مواد ترکیب شود و نمک رنگ سبز یکنواختی پیدا کند. اگر مواد به دیواره‌های دستگاه چسبید، دستگاه را متوقف کرده و مواد را دوباره به وسط ظرف برگردانید.

مخلوط آماده‌شده را روی سینی فر در یک لایه نازک و یکنواخت پخش کنید.

سینی را حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه در فر قرار دهید. در میانه پخت، یک‌بار مواد را هم بزنید تا رطوبت آن به‌طور یکنواخت گرفته شود.

وقتی مخلوط کاملاً خشک و حالت پودری و خردشونده پیدا کرد، آن را از فر خارج کنید و اجازه دهید حدود ۱۰ دقیقه خنک شود.

با این چاشنی چه غذا‌هایی خوشمزه‌تر می‌شوند؟

این نمک معطر را می‌توانید در بسیاری از غذا‌های روزمره استفاده کنید؛ از جمله:

سیب‌زمینی تنوری و سرخ‌کرده

سبزیجات کبابی یا برشته‌شده

مرغ

ماهی

تخم‌مرغ

انواع سوپ و خوراک

سالاد و سبزیجات پخته

مقدار کمی از آن می‌تواند عطر و طعم سبزی‌های معطر را به غذا اضافه کند.

یک چاشنی برای چند ماه

یکی از مزیت‌های این ترکیب، ماندگاری آن است. چون سبزی‌ها پیش از نگهداری کاملاً خشک می‌شوند، می‌توان مقدار بیشتری از آن را تهیه کرد و در ظرفی کاملاً خشک و دربسته نگهداری کرد.

نکته مهم این است که پیش از قرار دادن چاشنی در ظرف، اجازه دهید کاملاً خنک و خشک شده باشد. وجود رطوبت می‌تواند باعث کاهش ماندگاری آن شود.

یک ترکیب ساده، کاربرد‌های فراوان

این چاشنی خانگی فقط چهار ماده اصلی دارد، در چند دقیقه آماده می‌شود و می‌توان ترکیب سبزی‌های آن را مطابق ذائقه تغییر داد. اگر طعم رزماری یا مریم‌گلی را دوست ندارید، می‌توانید از سبزی‌های معطر دیگری استفاده کنید و ترکیب مخصوص خودتان را بسازید.

گاهی برای متفاوت کردن طعم یک غذای ساده، یک چاشنی خانگی کوچک کافی است.

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