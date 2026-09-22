عکس: اشک‌ها و امیدها در ووشوی بازی‌های آسیایی ناگویا

در دومین روز از رقابت‌های ووشوی بازی‌های آسیایی ناگویا، زهرا کیانی، نماینده باسابقه تالوی ایران، در عین ناباوری و تنها با اختلاف سه هزارم امتیاز از کسب مدال در فرم چانگ‌چوان بازماند تا حسرت بزرگی بر دل کاروان ایران بنشیند. در همین حال، با پیگیری مسابقات در بخش ساندا (مبارزه) و رقابت‌های نفس‌گیر تالوکاران در فرم‌های دوم، پرونده روزهای دوم و سوم ووشو با امیدواری به مدال‌آوری چهره‌هایی چون دیانا رحیمی و نمایندگان نان‌چوان دنبال می‌شود.