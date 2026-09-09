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پیشبینی عجیب هواشناس صداوسیما قبل از سیل شمال!
محمد اصغری کارشناس هواشناسی صداوسیما، روز شنبه 14 شهریور با انتشار ویدویی اعلام کرد که با توجه به شرایط جوی، این هفته زمان مناسبی برای سفر به مناطق شمالی کشور است. اما تنها چند روز بعد، فعالیت سامانه بارشی در استانهای شمالی شدت گرفت و بارشهای قابلتوجه، آبگرفتگی معابر و خطر وقوع سیلاب را به دنبال داشت. طبق هشدارهای بعدی اصغری، سواحل شمالی کشور در روزهای دوشنبه و سهشنبه با بارشهای نسبتاً سنگین مواجه شدند و برای برخی مناطق هشدار نارنجی صادر شد.
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