لحظات تیراندازی اشرار در سراوان با کلاشنیکف

از ساعاتی پیش، فیلمی با عنوان لحظه ترور یکی از فرماندهان پایگاه شاهرود نیروی هوافضای سپاه در پیام‌رسان ایتا به‌طور گسترده دست‌ به‌ دست می‌شود؛ در حالی‌که این ویدئو هیچ‌ گونه ارتباطی با سپاه پاسداران ندارد. این فیلم مربوط به تیراندازی افراد مسلح به سوی یک شهروند بلوچ در منطقهٔ دزک از توابع شهرستان سراوان است. هویت این شهروند، عالم سیاهانی معروف به کنربستی، اهل دزک، احراز شده است. وی هنگام تردد در نزدیکی پل هوایی دزک هدف گلوله قرار گرفت و در اثر اصابت آن جان باخت. مهاجمان بلافاصله پس از حمله از محل متواری شدند و تا این لحظه اطلاعات دقیقی دربارهٔ هویت یا انگیزهٔ آنان منتشر نشده است.