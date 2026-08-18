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حکم اعدام برای پسر عموی بشار اسد!

دادگاه کیفری سوریه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که پسرعموی بشار اسد به اعدام محکوم شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۱۹
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2171 بازدید
بشار اسد

دادگاه کیفری سوریه اعلام کرد حکم اعدام «وسیم اسد»، پسر عموی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه را به دلیل تشکیل گروه‌های مسلحی صادر کرده است که به گفته آن، عملیات قتل جمعی انجام داده‌اند. این گروه‌ها غیرنظامیان را براساس هویت مذهبی به قتل رسانده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری سانا، این دادگاه اعلام کرد: اتهامات وسیم اسد، قتل عمد و شکنجه غیرنظامیان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ است.

دادگاه کیفری سوریه اخیرا حکم اعدام بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق این کشور را هم صادر کرد.
 

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وسیم اسد بشار اسد سوریه اعدام
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