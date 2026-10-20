اگر از بیشتر مردم بپرسید گران‌ترین و لوکس‌ترین خودرو‌های جهان چه هستند، احتمالاً نام‌هایی مانند رولزرویس، بنتلی یا مرسدس‌بنز کلاس S را می‌شنوید. اما لکسوس راه متفاوتی را انتخاب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ماشین کلیک؛ لکسوس ، این برند ژاپنی به جای ساخت یک سدان تشریفاتی دیگر، تصمیم گرفت یک ون بسازد؛ اما نه یک ون معمولی، بلکه خودرویی که کابین آن بیشتر شبیه سوئیت فرست‌کلاس یک جت خصوصی است تا یک وسیله نقلیه جاده‌ای. لکسوس LM دقیقاً همین خودرو است؛ محصولی که تعریف لوکس بودن را از نو بازنویسی می‌کند.در نگاه اول شاید باورش سخت باشد که خودرویی با این ابعاد و فرم جعبه‌ای بتواند برچسب لوکس‌ترین محصول لکسوس را یدک بکشد. اما کافی است در کشویی آن باز شود تا همه تصورات قبلی شما تغییر کند. اینجا دیگر خبری از یک مینی‌ون خانوادگی نیست؛ بلکه با فضایی روبه‌رو هستید که بیشتر به اتاق استراحت مدیرعامل یک شرکت بزرگ شباهت دارد.

نسخه چهار نفره LM که با نام تاکومی عرضه می‌شود، تمام تمرکز خود را روی دو سرنشین عقب گذاشته است. صندلی‌هایی بزرگ با قابلیت خواب کامل، ماساژور، گرم‌کن و سردکن، زیرپایی برقی، میز‌های اختصاصی، یخچال، پرده‌های برقی، سیستم تهویه مستقل و یک نمایشگر عظیم ۴۸ اینچی که تقریباً تمام عرض کابین را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از امکانات این فضای لوکس هستند.

در حقیقت، راننده در لکسوس LM مهم‌ترین فرد خودرو نیست. تمام فلسفه طراحی این خودرو بر پایه آسایش کسانی شکل گرفته که در ردیف عقب می‌نشینند. اگر در رولزرویس رانندگی لذت‌بخش است، در LM اصلاً قرار نیست پشت فرمان باشید؛ این خودرو برای آن ساخته شده که شما روی صندلی عقب بنشینید، لپ‌تاپ خود را باز کنید، فیلم ببینید، استراحت کنید یا حتی چند ساعت بخوابید، در حالی که راننده شما را به مقصد می‌رساند.

همین موضوع باعث شده تجربه رانندگی در LM اهمیت چندانی نداشته باشد. پیشرانه ۲.۵ لیتری هیبریدی با قدرتی نزدیک به ۲۵۰ اسب‌بخار، به همراه گیربکس CVT، مأموریت متفاوتی دارند. این مجموعه قرار نیست هیجان ایجاد کند؛ هدف آن تنها حرکت نرم، آرام و بدون تنش است. شتاب‌گیری خودرو کاملاً کافی است، اما هیچ تلاشی برای القای حس اسپرت بودن دیده نمی‌شود.

در عوض، مهندسان لکسوس تمام تمرکز خود را روی کاهش لرزش، صدا و تکان‌های کابین گذاشته‌اند. سیستم تعلیق تطبیقی، عایق‌بندی گسترده، استحکام بالای شاسی و تنظیمات ویژه کمک‌فنر‌ها باعث شده حتی در مسیر‌های نه‌چندان هموار نیز سرنشینان عقب کمترین میزان ضربه را احساس کنند.

جالب اینجاست که با وجود قیمت بسیار بالای LM، خبری از یک موتور شش یا هشت سیلندر نیست. لکسوس همچنان به سامانه هیبریدی چهار سیلندر خود اعتماد کرده و ترجیح داده آرامش، مصرف سوخت پایین و دوام بالا را به قدرت بیشتر ترجیح دهد. شاید روی کاغذ این تصمیم عجیب به نظر برسد، اما وقتی چند ساعت روی صندلی عقب LM بنشینید، متوجه می‌شوید این خودرو اصلاً برای شتاب گرفتن ساخته نشده است.

البته استفاده روزمره از چنین خودرویی بدون دردسر هم نیست. ابعاد بزرگ بدنه، ارتفاع زیاد و طراحی خاص آن باعث می‌شود در خیابان‌های شلوغ توجه همه را به خود جلب کند. برخلاف تصور سازندگان، LM اصلاً خودرویی نیست که بتواند بی‌سر و صدا در میان ترافیک حرکت کند. هرجا که ظاهر شود، نگاه‌ها را به سمت خود می‌کشد.

با این حال، بزرگ‌ترین نقطه قوت LM دقیقاً همان چیزی است که شاید در نگاه اول غیرمنطقی به نظر برسد؛ فضای داخلی آن. کمتر خودرویی در جهان پیدا می‌شود که بتواند چنین حس آرامش و انزوایی را برای سرنشینان ایجاد کند. در حالی که بیرون از خودرو ترافیک، شلوغی و سروصدا جریان دارد، داخل کابین بیشتر شبیه یک اتاق نشیمن لوکس است تا یک وسیله نقلیه.

شاید همین ویژگی باعث شده بسیاری از مدیران شرکت‌ها، هنرمندان و افراد سرشناس در بازار‌های آسیایی به جای سدان‌های تشریفاتی، سراغ چنین خودرو‌هایی بروند. در این کلاس، فضای بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد و لکسوس دقیقاً همین فضا را در اختیار سرنشینان قرار داده است.

لکسوس LM شاید برای همه ساخته نشده باشد و احتمالاً هیچ‌وقت به خودرویی پرفروش در بازار‌های جهانی تبدیل نشود، اما دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که از آن انتظار می‌رود؛ جابه‌جا کردن سرنشینان در نهایت آرامش و آسایش. این خودرو بیش از آنکه یک وسیله حمل‌ونقل باشد، یک سالن استراحت متحرک است.

در روزگاری که خودروسازان لوکس همچنان بر ساخت سدان‌های بزرگ تمرکز کرده‌اند، لکسوس راه متفاوتی را انتخاب کرده است. نتیجه این انتخاب خودرویی است که شاید ظاهرش همه را راضی نکند، اما از نظر کیفیت کابین، راحتی و تجربه سفر، یکی از خاص‌ترین خودرو‌های لوکس حال حاضر جهان به شمار می‌رود. اگر رولزرویس نماد اشرافیت سنتی باشد، لکسوس LM نماد لوکس‌گرایی مدرن آسیایی است؛ خودرویی که ثابت می‌کند گاهی بهترین صندلی خودرو، همان صندلی‌ای است که هرگز پشت فرمان قرار ندارد.