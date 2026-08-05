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کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۹
بازدید: ۲۰۱۳
نظرات: ۱

عکس: اسپانیا درگیر موج تازه مهاجرت

اسپانیا با یکی از تازه‌ترین موج‌های مهاجرتی خود درگیر شده است؛ پس از هجوم گسترده مهاجران از مرز سئوتا، هزاران نفر همچنان در این منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا باقی مانده‌اند. صدها مهاجر در ساحل این منطقه چادر زده‌اند و مقام‌های محلی و نیروهای امدادی برای اسکان، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت آنان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. افزایش ناگهانی شمار ورودها، ظرفیت محدود سئوتا را تحت فشار قرار داده و بحث‌ها درباره مدیریت مرزهای اروپا و سیاست‌های مهاجرتی دوباره شدت گرفته است.

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برچسب‌ها:
اسپانیا مهاجرت عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
مهاجران غیرقانونی بلای جان کشورها هستند.
پاسخ
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