عکس: اسپانیا درگیر موج تازه مهاجرت
اسپانیا با یکی از تازهترین موجهای مهاجرتی خود درگیر شده است؛ پس از هجوم گسترده مهاجران از مرز سئوتا، هزاران نفر همچنان در این منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا باقی ماندهاند. صدها مهاجر در ساحل این منطقه چادر زدهاند و مقامهای محلی و نیروهای امدادی برای اسکان، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت آنان با چالشهای جدی روبهرو هستند. افزایش ناگهانی شمار ورودها، ظرفیت محدود سئوتا را تحت فشار قرار داده و بحثها درباره مدیریت مرزهای اروپا و سیاستهای مهاجرتی دوباره شدت گرفته است.
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برچسبها:اسپانیا مهاجرت عکس بین الملل
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