محسنی اژهای: دشمن دست بردار نیست
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۵ مرداد، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی پرعظمت اربعین حسینی، قدرت نرم شگفتانگیزی برای جهان اسلام خلق کرده است. این راهپیمایی عظیم، به مفهوم ایثار، فداکاری و گذشت عمق بخشیده است جلوهای از مقاومت را در برابر دیدگان همگان به نمایش گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای: قدرت نرم امت اسلام به واسطه شور و حرارت اربعین حسینی بی بدیل است
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز عملیات مرصاد بیان داشت: در جریان عملیات مرصاد رزمندگان ایران اسلامی موفق شدند منافقین کوردل را که به وطن خود خیانت کرده بودند و دستانشان به خون پاک مردم ایران آغشته بود، شکست دهند و به هزیمت بکشانند. منافقین توسط صدام و ارباب آمریکاییاش تسلیح و تجهیز شده بودند و در سودای اشغال تهران بودند، لکن با یک سخنرانی حضرت امام (ره)، مردم از سراسر ایران اسلامی به سمت غرب کشور گسیل شدند تا دربرابر این منافقین خائن و فاجر بایستند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عبرتهای عملیات مرصاد گفت: عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن بسیار عبرتآموز است. منافقین کوردل با اعتماد به وعده شیطان بزرگ یعنی امریکا به روی وطن خود و مردم خود سلاح کشیدند و سرانجام نتیجه عمل جنایتکارانه خود را دیدند. این وقایع نشان داد که هر کس به شیطان بزرگ اعتماد کند و به وعدههای او دل خوش دارد نتیجهای جز شکست و هزیمت عایدش نمیشود.
رئیس عدلیه به موضوع حمایتهای تمام و کمال برخی حکام منطقهای از امریکا نیز اشاره کرد و افزود: برخی حکام کشورهای منطقه باید بدانند که اعتماد به امریکا و دلخوش کردن به وعدههای شیطان بزرگ، عایدی جز شکست و هزیمت برای آنها ندارد. حاکمی که خاک کشور خود را در اختیار امریکا قرار میدهد تا شیطان بزرگ از طریق خاک او جنایت جنگی مرتکب شود باید بداند که عاقبت مطلوبی در انتظارش نیست.
دشمن دست بردار نیست؛ نباید غافل شویم
قاضیالقضات با تأکید بر دشمنی ادامهدار آمریکا با ملت ایران خاطرنشان کرد: ما نیز باید بدانیم که دشمن امریکایی هرگز دست از دشمنی و عداوت خود بر نمیدارد و هرگاه به انفعال برسد ترفند جدیدی را پیاده میسازد. ما تحت هیچ شرایطی نباید از ترفندها و توطئههای دشمن غافل شویم. همواره باید عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن را به یاد آوریم؛ زمانی که دشمن، با فرستادن واسطه و میانجی، درخواست آتشبس میکرد و همزمان گروهک جنایتکاری نظیر منافقین را برای تجاوز به خاک پاک ایران تجهیز و تسلیح میکرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای اظهار کرد: چنانچه همواره گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم و با سایر قوا و نیروها همافزایی داشته باشیم، به طور قطع و یقین نصرت الهی شامل حال ما میشود.
اگر از کسی خلافی سر زد اغماض نکنید
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این جلسه با تأکید بر عزم جزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد درون قوهای و فسادی که از ناحیه مسئولان سر میزند، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعه خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارتها و هشدارها و تذکرات به قدری وسیع و عمیق و سازمانیافته باشد که اساساً امکان حرکت به سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد؛ لکن چنانچه باوجود تمام این نظارتها و هشدارها، فردی در درون قوه قضاییه یا بیرون از آن، مرتکب فساد شد، فیالمثل رشوهای دریافت کرد یا آلوده سایر مفاسد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت. ترحم به چنین فردی، در درجه اول، ظلم به خود او و دستگاه متبوع او و در درجه بعدی، ظلم به مردم است و ما هرگز چنین نمیکنیم.
رئیس عدلیه: شرایط اضطرار زمان جنگ نباید در زمانهای دیگر برای ما عادی شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش ضمن اشاره به مبحث اقتضائات شرایط جنگی، تصریح کرد: در مقطعی که شرایط جنگی حاکم است، طبیعتاً اقتضائاتی وجود دارد و ممکن است به سبب اضطرار، اموری که در حالت عادی، مُباح و مُجاز نیست، بالاضطرار، انجام گیرد. در واقع قانون حاکم بر زمان جنگ، چنین مجوزی را به مسئول ذیصلاح مربوطه میدهد؛ لکن باید توجه داشت که مبادا این امر به همه ایام تسری یابد و در مقطعی که شرایط جنگی نیز حاکم نیست، فرد مسئول، انجام همان کار اضطراری زمان جنگ را برای خود مجاز و مباح بداند.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح راهکارهای رفع اطاله دادرسی، عنوان کرد: ضروریست در رسیدگی به پروندههای قضایی، توأمان دو مؤلفهی «دقت» و «سرعت» را مدنظر قرار داد. هیچ کدام نباید فدای دیگری شود؛ نه دقت و نه سرعت. همه مسئولان و متولیان در مراجع مربوطه قضایی باید راهکارهای رفع اطاله دادرسی را مو به مو اجرا کنند. کار مردم و پرونده مردم به هیچ وجه نباید زمین بماند و با تأخیر مواجه شود. از آن سو، نباید به اسم سرعت در رسیدگیها چشم را بر اتقان آراء و دقت در رسیدگیها بست.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش در این جلسه با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهر مقدس قم و دیدارش با برخی از مراجع عظام تقلید و علمای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دیدار با مراجع عظام تقلید و علما و به طور کلی نخبگان و خواص از جریانات مختلف، ثمرات بسیار زیادی دارد. ممکن است ابهاماتی نسبت به نوع عملکرد ما در اذهان این اعزه باشد که ما موظفیم رفع ابهام کنیم و به سؤالات آنها پاسخ دهیم.
رئیس دستگاه قضا به اهمیت دیدار با متن مردم اشاره و تصریح کرد: حضور در متن مردم و دیدار با آنها و استماع بدونواسطهی مسائل و مشکلات آنها نیز، ثمرات بسیار زیادی دارد. وقتی یک مسئول مستقیماً و بدونواسطه درد و دل و دغدغه یک شهروند را میشنود اثری در او میگذارد که این اثر با دریافت دهها گزارش مکتوب، قابل مقایسه نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای خاطرنشان کرد: مردم مبعوثشدهی ایران اسلامی برای حفظ کشور و نظام حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند؛ فلذا خدمت صادقانه و بیمنت و بیش از پیش به این مردم، وظیفه و تکلیف ما مسئولان است. باید تحت هر شرایطی مردم را تکریم کنیم و هنگام مواجهه با آنها نهایت حُسنخلق را داشته باشیم.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به افتتاح یکصد و سی و یکمین پروژه عمرانی این سازمان طی دوره تحول و تعالی قضایی در شهرستان گراش استان فارس که روز گذشته صورت گرفت، اظهار کرد: افتتاح واحدهای ثبتی در مناطق کمبرخوردار کشور، در راستای ارائه خدمات ارزان، سریع و به موقع به مردم هستند؛ بخش عمده واحدهای ثبتی افتتاح شده طی دوره تحول و تعالی قضایی، در مناطق کمبرخوردار و دورافتاده کشور قرار داشتهاند که مردم آن مناطق ناگزیر بودند برای انجام امور ثبتی خود، به شهرستانهای مجاور مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه زیربنای ساختمانهای ثبتی افتتاح شده طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۰۸ هزار مترمربع بوده است، گفت: در حال حاضر نیز ۷۰ پروژه عمرانی با زیربنای بیش از ۶۸ هزار مترمربع را در دست احداث داریم.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه در نتیجه اقدامات صورت گرفته طی پنج سال گذشته، بیش از ۲۳۰ هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور، دارای سند شدند، گفت: تا به امروز، عملیات تثبیت و صدور سند برای ۸۷ درصد از پهنه ۱۵۰ هزار هکتاری شهرکهای صنعتی انجام شده است؛ همچنین عملیات تثبیت و صدور سند برای ۶۵ درصد از پهنه ۷۳۰ هزار هکتاری مناطق آزاد کشور نیز انجام شده است.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان پرداخت و گفت: در راستای اجرای مطالبات، دستورات و تاکیدات امام شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی صهیونی طی دو جنگ تحمیلی اخیر، شعب ویژهای را در دادسرا و دادگاه برای پیگیری این موضوع تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه چهار دسته پرونده در ارتباط با دادخواستهای مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر ثبت شده که برخی از آنها رسیدگی شده و در مرحله انشای حکم قرار دارند، گفت: دسته اول از این پروندهها پیرامون «مطالبه خسارت معنوی از سوی آحاد مردم» است؛ تا کنون بیش از ۳۰۲ هزار از هموطنانمان در اقصینقاط کشور، دادخواستهایشان را تقدیم کردهاند؛ وقت رسیدگی پرونده برای این افراد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. نسخه ثانی این دادخواست از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشینگتن، به آمریکا ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دسته دوم پروندههایی که در حال رسیدگی است، ناظر بر دادخواهیهای خانوادههای معظم شهدا و جانبازان است؛ اولین جلسه رسیدگی به این پروندهها در ۳۰ تیر سال جاری برگزار شد. نسخه ثانی این دادخواست نیز به سردمداران آمریکا ابلاغ شد.
القاصی افزود: دسته سوم پروندهها، مربوط به پروندههای ناظر بر دادخواهیهای مردم است که در نتیجه جنایات ارتکابی دشمن آمریکایی صهیونی، متحمل خسارتهای جسمی و ضررهای مالی شدهاند؛ قرار است بزودی، به این پروندهها رسیدگی شود.
وی همچنین گفت: دسته چهارم پروندهها، ناظر بر اشخاص، وزارتخانهها، نهادها و دستگاههاست که پروندههای این حوزه نیز در قالب ۱۳۳ کلاسه در حال رسیدگی هستند.
گفتنی است در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجتالاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و «یارمپور» رئیس مرکز رسانه دستگاه قضا نیز، نکات و مطالب مدنظر خود را در رابطه با موضوعات مختلف حقوقی و قضایی مطرح کردند.