کد خبر:۱۳۴۶۸۷۷
نبض خبر

لحظات بمباران سنگین سوریه از زاویه جنگنده‌ها آمریکا

همزمان با عملیات پاکستان علیه داعش و دستگیری یکی از مهره‌های کلیدی‌اش و حمله نیروهای ویژه ارتش عراق به نقاطی از سوریه و دستگیری شماری از عناصر داعش، نیروی هوایی ارتش آمریکا با مشارکت نیروی هوایی ارتش اردن بیش از 70 نقطه از سوریه را بمباران کرد. آمریکا می‌گوید این مناطق محل تجمع عناصر داعش یا امکانات وابسته به آنها بوده است. این حملات پس از آن انجام شد که شماری از نظامیان آمریکا در یک کمین در سوریه توسط عناصر داعش کشته شدند. تصاویر از طبقه بنده خارج شده آمریکا از این مجموعه بمباران را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به سوریه داعش ویدیو بمباران سوریه نیروی هوایی اردن نیروی هوایی آمریکا
