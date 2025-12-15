نبض خبر
چالش باجناق ناطق نوری برای سعید جلیلی
عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی در گفتوگویی تاکید کرد: «تحریم تصمیم جنایتکارانه ای است که آمریکا علیه ایران گرفته است اما نباید در دام دور زدن تحریم ها و کاغذ پاره بودن آن بیفتیم، باید در اولین فرصت تحریم را رفع میکردیم که نکردیم. برخی از افراد در مورد اسنپ بک صحبت میکنند اما نمیگویند که چرا کشور درگیر تحریم شد و کشور را درگیر طاعون تحریم کردند؟ پاسخی ندارند که چرا و چگونه در دوران آنها شش قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید؛ این گروهها نقش اصلی را در تحریم ایران داشتند.» روایت آخوندی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عباس آخوندی سعید جلیلی قطعنامه های شورای امنیت ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۷
آقای آخوندی زمانی که شما وزیر مسکن روحانی بودی و تحریم ها هم تعلیق شد
چه کاری برای مسکن کردی که الان در مورد مسائل دیکر صحبت می کنی
جز اینکه بعد ۶ سال گفتی افتخار می کنم که یک واحد خانه نساختم
فکر نمی کنید که ابر تورم را شما و دولت روحانی بر کشور تحمیل کرد
مردم آگاه هستند و دیگر با حرف های شما توجه ای ندارند
چه کاری برای مسکن کردی که الان در مورد مسائل دیکر صحبت می کنی
جز اینکه بعد ۶ سال گفتی افتخار می کنم که یک واحد خانه نساختم
فکر نمی کنید که ابر تورم را شما و دولت روحانی بر کشور تحمیل کرد
مردم آگاه هستند و دیگر با حرف های شما توجه ای ندارند
حرف حق میزنه و اینکه کی داره این حرف رو میزنه مهم نیست ، مهم حرفیه که میزنه
پاسخ ها
1900| |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خوب چرا رفع تحریم نکردند؟ آقای روحانی چرا نکرد؟ چرا عراقچی و پزشکیان نتونستند؟
عباس آخوندی همان وزیری هستش که وضعیت مسکن رو به خاک سیاه نشاند و آخرش گفت من افتخار میکنم که یه دونه مسکن مهر نساختم