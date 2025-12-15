En
ماجرای ناهار خوردن خاوری با چفیه
تعداد بازدید : 805
کد خبر:۱۳۴۵۹۹۹
4000 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

چالش باجناق ناطق نوری برای سعید جلیلی

عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی در گفت‌وگویی تاکید کرد: «تحریم تصمیم جنایتکارانه ای است که آمریکا علیه ایران گرفته است اما نباید در دام دور زدن تحریم ها و کاغذ پاره بودن آن بیفتیم، باید در اولین فرصت تحریم را رفع میکردیم که نکردیم. برخی از افراد در مورد اسنپ بک صحبت می‌کنند اما نمی‌گویند که چرا کشور درگیر تحریم شد و کشور را درگیر طاعون تحریم کردند؟ پاسخی ندارند که چرا و چگونه در دوران آنها شش قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید؛ این گروه‌ها نقش اصلی را در تحریم ایران داشتند.» روایت آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
37
22
پاسخ
آقای آخوندی زمانی که شما وزیر مسکن روحانی بودی و تحریم ها هم تعلیق شد
چه کاری برای مسکن کردی که الان در مورد مسائل دیکر صحبت می کنی
جز اینکه بعد ۶ سال گفتی افتخار می کنم که یک واحد خانه نساختم
فکر نمی کنید که ابر تورم را شما و دولت روحانی بر کشور تحمیل کرد
مردم آگاه هستند و دیگر با حرف های شما توجه ای ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
19
38
پاسخ
حرف حق میزنه و اینکه کی داره این حرف رو میزنه مهم نیست ، مهم حرفیه که میزنه
پاسخ ها
1900
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
بله شما درست میگید آقای آخوندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
16
6
پاسخ
جنگ زرکری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
20
11
پاسخ
خوب چرا رفع تحریم نکردند؟ آقای روحانی چرا نکرد؟ چرا عراقچی و پزشکیان نتونستند؟
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
20
16
پاسخ
عباس آخوندی همان وزیری هستش که وضعیت مسکن رو به خاک سیاه نشاند و آخرش گفت من افتخار میکنم که یه دونه مسکن مهر نساختم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
12
12
پاسخ
عباس اخوندب همون که با کمک حسن روحانی سود هنگفتی از بورس کرد. کاش به لیست اموالش طبق قانون پرداخته بشه و همینطور مالیاتی که تو این سالها داده
