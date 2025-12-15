چالش باجناق ناطق نوری برای سعید جلیلی

عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی در گفت‌وگویی تاکید کرد: «تحریم تصمیم جنایتکارانه ای است که آمریکا علیه ایران گرفته است اما نباید در دام دور زدن تحریم ها و کاغذ پاره بودن آن بیفتیم، باید در اولین فرصت تحریم را رفع میکردیم که نکردیم. برخی از افراد در مورد اسنپ بک صحبت می‌کنند اما نمی‌گویند که چرا کشور درگیر تحریم شد و کشور را درگیر طاعون تحریم کردند؟ پاسخی ندارند که چرا و چگونه در دوران آنها شش قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید؛ این گروه‌ها نقش اصلی را در تحریم ایران داشتند.» روایت آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.