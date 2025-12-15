نبض خبر
دلار 150 هزار تومان میشود، بعد یک دلقک را میگذارند...
شجاع خلیل زاده درباره توهین جواد خیابانی به اهالی فوتبال گفت: «شب میخوابیم دلار 110 هزار تومان است، صبح بیدار میشویم، دلار 150 هزار تومان میشود. بعد یک دلقک را در تلویزیون میگذارند افکارعمومی را درگیر کند. بیا از بنزین صحبت کن. مردم پول ندارند نان بخورند. بیا از این صحبت کن... خواهش میکنم او را راه ندهید. برای دلقک بازی او را آوردهاند.هرچی گفتی نثار خودت و خانوده خودت. از خانواده او خواهش دارم نگذارند به تلویزیون برود. من مثل بعضیها خود شیرینی نمیکنم!» اظهارات خلیل زاده را میبینید و میشنوید.
دقیقا
ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
این میگه مردم صبح میخوابن، شب پا میشن!!
تو یکی حرف نزن
ناشناس| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
حرف حساب .
امین| |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اصلا اهل خود شیرینی نیستی.
ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
شجاع باید در مورد مسائل فنی فوتبال و مستطیل سبز نظر بده ؛چون سواد اظها نظر در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی رو نداره
چرا کمیته انضباطی در خصوص مصاحبه های این آقا ورود نمیکنه؟؟؟
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
رضا| |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
مظهر بی اخلاقی و بی تربیتی حالا نگران دلار شده
ناشناس| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
دلقک خودتی که همش سوتی میدی و سر تیم را میخوری و بدون داشتن سواد درست و حسابس پول پارو میکنی و از درد مردم و گرانی کمرشکن خبر نداری. پولی های میلیاردی که تو و دلال هایی که پشت تو هستند از جیب این مردم میخورید بیشتر از چند تولید کننده و کارخانه داری است که برای کشور خدمت میکنند و عرق میریزند اما به اندازه تو که با پا زیر توپ میزنی درآمد ندارند در حالیکه آنها هزاران جوان و سرپرست خانواده را در کارخانه خود به کار مشغول کرده اند