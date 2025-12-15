شجاع خلیل زاده درباره توهین جواد خیابانی به اهالی فوتبال گفت: «شب می‌خوابیم دلار 110 هزار تومان است، صبح بیدار می‌شویم، دلار 150 هزار تومان می‌شود. بعد یک دلقک را در تلویزیون می‌گذارند افکارعمومی را درگیر کند. بیا از بنزین صحبت کن. مردم پول ندارند نان بخورند. بیا از این صحبت کن... خواهش می‌کنم او را راه ندهید. برای دلقک بازی او را آورده‌اند.هرچی گفتی نثار خودت و خانوده‌ خودت. از خانواده او خواهش دارم نگذارند به تلویزیون برود. من مثل بعضی‌ها خود شیرینی نمی‌کنم!» اظهارات خلیل زاده را می‌بینید و می‌شنوید.