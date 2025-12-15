En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
جواد خیابانی معلوم الحال است!
تعداد بازدید : 1512
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۹۷۳
کد خبر:۱۳۴۵۹۷۳
7472 بازدید
نظرات: ۲۹
نبض خبر

دلار 150 هزار تومان می‌شود، بعد یک دلقک را می‌گذارند...

شجاع خلیل زاده درباره توهین جواد خیابانی به اهالی فوتبال گفت: «شب می‌خوابیم دلار 110 هزار تومان است، صبح بیدار می‌شویم، دلار 150 هزار تومان می‌شود. بعد یک دلقک را در تلویزیون می‌گذارند افکارعمومی را درگیر کند. بیا از بنزین صحبت کن. مردم پول ندارند نان بخورند. بیا از این صحبت کن... خواهش می‌کنم او را راه ندهید. برای دلقک بازی او را آورده‌اند.هرچی گفتی نثار خودت و خانوده‌ خودت. از خانواده او خواهش دارم نگذارند به تلویزیون برود. من مثل بعضی‌ها خود شیرینی نمی‌کنم!» اظهارات خلیل زاده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شجاع خلیل زاده جواد خیابانی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
19
71
پاسخ
دقیقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
چی دقیقاً؟

این میگه مردم صبح میخوابن، شب پا میشن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
43
64
پاسخ
تو یکی حرف نزن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
میگه صبح می خوابی شب پا میشی!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
26
62
پاسخ
باشه تو خوبی
فوتبال خوبه
خیابانی بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
8
21
پاسخ
منظورش خداداد بود که از بازی استرالیا گفت
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
19
27
پاسخ
حرف حساب .
پاسخ ها
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
کجاحرف حساب خیابانی گذارشگرفوتبال بیادازدلارخرف بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
85
پاسخ
حالم از فوتبال و فوتبالیست بد میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
19
پاسخ
اصلا اهل خود شیرینی نیستی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خبر نداره خودش از همه بیشتر دلقکه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
14
24
پاسخ
شجاع باید در مورد مسائل فنی فوتبال و مستطیل سبز نظر بده ؛چون سواد اظها نظر در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی رو نداره
چرا کمیته انضباطی در خصوص مصاحبه های این آقا ورود نمیکنه؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
من هم سواد ندارم ولی دیدن گرانی و فشار مگه سواد میخاد؟
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تشخیص اینکه تورم بیچارمون کرده و مردم دیگه تو تهیهٔ‌ مایحتاج اولیه زندگیشون هم موندن نیازی به کارشناس اقتصادی و سیاسی بودن نداره. هر انسانی که دستش تو جیب خودش باشه و خریدهارو خودش انجام بده اینهارو میفهمه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
10
34
پاسخ
مظهر بی اخلاقی و بی تربیتی حالا نگران دلار شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
احسنت جواب خوبی دادی
بی طرف در فوتبال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
13
29
پاسخ
دلقک خودتی که همش سوتی میدی و سر تیم را میخوری و بدون داشتن سواد درست و حسابس پول پارو میکنی و از درد مردم و گرانی کمرشکن خبر نداری. پولی های میلیاردی که تو و دلال هایی که پشت تو هستند از جیب این مردم میخورید بیشتر از چند تولید کننده و کارخانه داری است که برای کشور خدمت میکنند و عرق میریزند اما به اندازه تو که با پا زیر توپ میزنی درآمد ندارند در حالیکه آنها هزاران جوان و سرپرست خانواده را در کارخانه خود به کار مشغول کرده اند
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟