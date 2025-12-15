نبض خبر
ظریف: رقم خوردن جنگ به دلیل مرگ برجام بود!
محمدجواد ظریف وزیر اسبق امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر گفت: «ما جنگ را به تاخیر انداختیم. همه میگفتند که پس از امضای برجام، جنگ قریب الوقوع بود. ما میتوانستیم از جنگی که در نهایت رخ داد جلوگیری کنیم. این به دلیل برجام نیست بلکه به دلیل شکست ما در درک این واقعیت است که تنها جایگزین یک توافق، تقابل است. تقابل برای همه از جمله برای ایالات متحده و قطعا برای اسرائیل و قطعا برای ایران پر هزینه بود. هزینه برای ایران منطقی است چون ما جنگ را شروع نکردیم.» روایت ظریف را میبینید و میشنوید.
برجامی که نتونست حتی یه حساب ال سی در خارج باز کنه چطور میخواست از جنگ جلوگیری کنه؟
این میخواد محاکمه نسه این حرفارو میزنه خواست همه مردم محا کمه روحانی وظریف
باو جود برجام نیازی به جنگ نبود چون دولت کلیدسازان پرچم تسلیم را بالا برده بودن.