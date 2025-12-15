ظریف: رقم خوردن جنگ به دلیل مرگ برجام بود!

محمدجواد ظریف وزیر اسبق امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر گفت: «ما جنگ را به تاخیر انداختیم. همه می‌گفتند که پس از امضای برجام، جنگ قریب الوقوع بود. ما می‌توانستیم از جنگی که در نهایت رخ داد جلوگیری کنیم. این به دلیل برجام نیست بلکه به دلیل شکست ما در درک این واقعیت است که تنها جایگزین یک توافق، تقابل است. تقابل برای همه از جمله برای ایالات متحده و قطعا برای اسرائیل و قطعا برای ایران پر هزینه بود. هزینه برای ایران منطقی است چون ما جنگ را شروع نکردیم.» روایت ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.