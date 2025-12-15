En
ماجرای ناهار خوردن خاوری با چفیه
تعداد بازدید : 342
کد خبر:۱۳۴۵۹۶۹
1581 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

ظریف: رقم خوردن جنگ به دلیل مرگ برجام بود!

محمدجواد ظریف وزیر اسبق امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر گفت: «ما جنگ را به تاخیر انداختیم. همه می‌گفتند که پس از امضای برجام، جنگ قریب الوقوع بود. ما می‌توانستیم از جنگی که در نهایت رخ داد جلوگیری کنیم. این به دلیل برجام نیست بلکه به دلیل شکست ما در درک این واقعیت است که تنها جایگزین یک توافق، تقابل است. تقابل برای همه از جمله برای ایالات متحده و قطعا برای اسرائیل و قطعا برای ایران پر هزینه بود. هزینه برای ایران منطقی است چون ما جنگ را شروع نکردیم.» روایت ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدجواد ظریف ویدیو برجام حمله اسرائیل به ایران بمباران تاسیسات اتمی ایران جنگ دوازده روزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
6
20
پاسخ
برجامی که نتونست حتی یه حساب ال سی در خارج باز کنه چطور میخواست از جنگ جلوگیری کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
17
5
پاسخ
حرف درستی زده این در عمل اثبات شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
5
12
پاسخ
این میخواد محاکمه نسه این حرفارو میزنه خواست همه مردم محا کمه روحانی وظریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
14
پاسخ
باو جود برجام نیازی به جنگ نبود چون دولت کلیدسازان پرچم تسلیم را بالا برده بودن.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
12
پاسخ
بابا یه پستی چیزی به این بدید خودشو کشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
12
1
پاسخ
حقیقت را میگویذ
