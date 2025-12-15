نبض خبر
برادر حسن روحانی گفت بیایی با چاقو میزنم!
محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک در مناظرهای ادعا کرد: «در دورهای که حسن روحانی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بود، حسین فریدون (برادر حسن روحانی) را به وزارت امور خارجه معرفی کردند و یک ضرب فرستادنش مالزی و شد سفیر. بعد از سه سال یک نفر که جزو اصلاح طلبان تندرو در وزارت امور خارجه بود در یک جلسه تعریف کرد که قرار بود سفیر ایران در مالزی بشود. محمد قاسم محبعلی، گفت وقتی بهعنوان سفیر انتخاب شدم آقای فریدون به من زنگ زد و تهدید کرد که اگر پایت را در سفارت مالزی بگذاری تو را با چاقو میزنم. در نتیجه دوره سه ساله آقای فریدون شد پنج سال و در آینده هم دیدیم وقتی برادرش رئیس جمهور شد چه فسادی راه انداخت.» اظهارات قدیری ابیانه را میبینید و میشنوید.
این حرف درسته. انتخاب مدیران دقیقا همینطوری بی ضابطه و بر اساس روابط هست. نتیجه اش رو همه داریم می بینیم..................
عجیب نیست مقامات وقتی از کار کنار گذاشته می شوند زبانشان و نطقشان باز می شود!!