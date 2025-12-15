میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۹۳۳
بازدید: ۳۵۵۸
نظرات: ۲

عکس: جشن ناتمام مسی در هند با صندلی‌های شکسته

مراسم استقبال از لیونل مسی در ورزشگاه سالت لیک شهر کلکته هند، به‌دلیل بی‌نظمی در اجرا و خروج زودهنگام این فوق‌ستاره فوتبال جهان، به حاشیه‌ای پرتنش کشیده شد. هوادارانی که با انتظار تماشای طولانی‌تر مسی و اجرای کامل برنامه‌های اعلام‌شده به ورزشگاه آمده بودند، پس از ترک زودهنگام او و بلاتکلیفی مراسم، خشم خود را با تخریب صندلی‌ها و پرتاب اشیا به داخل زمین نشان دادند؛ اتفاقی که فضای جشن را به آشوب بدل کرد و این رویداد پرسر و صدا را با انتقادهای گسترده‌ای همراه ساخت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
مسی لیونل مسی هند تخریب ورزشگاه عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰
دقیقا جواد خیابانی همین موضوع را مطرح می‌کند دنیای فوتبال دنیای قمار و بد اخلاقی است!!
پاسخ
6
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳
چرا بعضی از آدما را اینقدر بزرگ می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
0
0