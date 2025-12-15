عکس: جشن ناتمام مسی در هند با صندلیهای شکسته
مراسم استقبال از لیونل مسی در ورزشگاه سالت لیک شهر کلکته هند، بهدلیل بینظمی در اجرا و خروج زودهنگام این فوقستاره فوتبال جهان، به حاشیهای پرتنش کشیده شد. هوادارانی که با انتظار تماشای طولانیتر مسی و اجرای کامل برنامههای اعلامشده به ورزشگاه آمده بودند، پس از ترک زودهنگام او و بلاتکلیفی مراسم، خشم خود را با تخریب صندلیها و پرتاب اشیا به داخل زمین نشان دادند؛ اتفاقی که فضای جشن را به آشوب بدل کرد و این رویداد پرسر و صدا را با انتقادهای گستردهای همراه ساخت.
برچسبها:مسی لیونل مسی هند تخریب ورزشگاه عکس بین الملل
