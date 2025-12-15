En
تعداد بازدید : 211
کد خبر:۱۳۴۵۹۲۵
857 بازدید
نبض خبر

جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری

حضور سحر ذکریا در سریال «شش ماهه» جدیدترین اثر تلویزیونی مهران مدیری، حواشی و جنجال‌های در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در آستانه پخش سریال «شش ماهه» ساخته مهران مدیری در تلویزیون و حضور سحر زکریا در این مجموعه، خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی با انتشار ویدیویی انتقادهایی را به آن وارد کرد. خبرنگار این رسانه گفت: « سحر ذکریا که در سریال پاورچین به یاسمن گولا معروف بود و گذشته عجیب و غریبی به خصوص در اتفاقات سال 1401 و کشف حجاب داشت خیلی راحت دوباره به صدا و سیما با سریالی به کارگردانی مهران مدیری بازگشت. نه عذرخواهی کردی نه پوزش خواستی، رفتی دورهایت را زدی و دیدی جاهای دیگر هم خبری نیست و تلویزیون بهتر است برگشتی، خوب بود اگر فردی اشتباه می‌کند عذرخواهی کند و گذشته خودش را فراموش نکند...»
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران مدیری سحر زکریا شیش ماهه ویدیو
