آیت‌الله سید محمد شاهچراغی

سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد دامغان استان سمنان، چشم به جهان گشود. ایشان از شاگردان امام خمینی و از همراهان نهضت اسلامی بود که پس از پیروزی انقلاب نیز در راه خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی گام برداشت و پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ چشم از جهان فرو بست.