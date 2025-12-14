En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 436
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۹۱۶
کد خبر:۱۳۴۵۹۱۶
800 بازدید
نبض خبر

تصاویر زمین گیر کردن سرکرده اوباش تهرانپارس

در پی درگیری و شرارت چند نفر از اوباش در یک باشگاه بدنسازی در تهرانپارس، عوامل پلیس با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب وارد عمل شدند. متهمان پس از ایجاد رعب و وحشت و ضرب‌وجرح دو شهروند از محل متواری شده بودند که طی سه روز شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد که دارای سوابق متعدد از جمله حمل سلاح و توزیع مواد مخدر بودند، سلاح سرد و قمه کشف شد. عامل اصلی درگیری نیز هنگام دستگیری با حمله به مأموران، با شلیک گلوله به پا زمین‌گیر شد. پلیس تأکید کرد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اوباش تهرانپارس زمین گیر کردن ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
انداختن اوباش در سطل زباله با یازده میلیون بازدید!
تصاویر درگیری وحشیانه اوباش در تهران را ببینید
بازداشت اوباش پایتخت که کلاشنیکف داشتند!
تبادل آتش سنگین پلیس با اوباش اینستاگرامی
تصایر هانی کرده بعد از گلوله خوردن
تصاویر اوباش بی‌ ام و سوار شمال تهران با کلاشنیکف!
ویدیوی هتاکی یکی از اوباش به مردم مازندران
قدرت‌نمایی یکی از اوباش شناخته شده در استقلال
لحظه زمین گیر کردن شرور مسلح در شهر ری
لحظه زمین گیر کردن شرور به ضرب گلوله
قلدری اوباش پس از دستگیری
رفتار وحشیانه یک بدنساز ایرانی در کانادا
بازسازی صحنه تیراندازی اوباش در تهران
لحظه زمین‌گیر کردن مهاجم مسلح بعد از قتل
ویدیویی که خشم اهالی هنر را در پی داشت
تصاویر زمین گیر کردن اوباش با تیراندازی
تصاویر اراذل و اوباشی که با 8 گلوله پلیس زمین‌گیر شد!
زمین‌گیر شدن شرور سابقه‌دار با شلیک پلیس
بستن جاده توسط اوباش و حمله به خودروها
لحظات حمله اوباش قداره‌کش در تهران به یک پیرزن!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟