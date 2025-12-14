تصاویر زمین گیر کردن سرکرده اوباش تهرانپارس

در پی درگیری و شرارت چند نفر از اوباش در یک باشگاه بدنسازی در تهرانپارس، عوامل پلیس با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب وارد عمل شدند. متهمان پس از ایجاد رعب و وحشت و ضرب‌وجرح دو شهروند از محل متواری شده بودند که طی سه روز شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد که دارای سوابق متعدد از جمله حمل سلاح و توزیع مواد مخدر بودند، سلاح سرد و قمه کشف شد. عامل اصلی درگیری نیز هنگام دستگیری با حمله به مأموران، با شلیک گلوله به پا زمین‌گیر شد. پلیس تأکید کرد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.