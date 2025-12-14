En
کد خبر:۱۳۴۵۹۱۳
نبض خبر

طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران

محمدجواد ظریف وزیرخارجه پیشین و بنیانگذار پایاب در فروم دوحه 2025 گفت: «هیچ‌کسی برای قلمرو خودش به دادگاه بین‌المللی مراجعه نمی‌کند و وقتی دیگران درباره قلمرو ما صحبت می‌کنند، گویی که که به آن‌ها چیزی بدهکاریم، احساس آزردگی و توهین می‌کنیم. اتفاقی در دهه 1970 رخ داد. اجازه بدهید که آن جعبه باز نشود زیرا ایرانیان زیادی هستند که باور دارند وقتی استان نوزدهم ما به واسطه همان قراردادی که جزایر ما را به ما برگرداند، از ما جدا شد، به ایرانیان ظلم شد. گفتم که اجازه بدهید آن جعبه باز نشود.» اظهارات ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.
