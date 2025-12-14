En
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 1315
نبض خبر

حمله سنگین سعید جلیلی به روحانی و پزشکیان!

سعید جلیلی از حسن روحانی و مسعود پزشکیان انتقادات بی‌سابقه‌ای کرد. برخی کاربران این حملات جلیلی در این مقطع را نتیجه عدم زمان شناسی جلیلی خوانده‌اند. اظهارات جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
سعید جلیلی حسن روحانی مسعود پزشکیان
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
60
پاسخ
همه این بدبختی ها زمان جلیلی و احمدی نژاد اتفاق افتاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
ملت رو بیچاره کردی طلبکار هم هستی ، زمان رییسی یک بایدن بود که بیشتر تو خواب بود ولی شما بفکر زمستان سخت اروپا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خدایی جلیلی تو دیکه ببیند ، ملت رو بیچاره کردی طلبکار هم هستی ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
42
پاسخ
متوهم ، بایدن و ترامپ رو از هم تفکیک نمی کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
39
پاسخ
چقدر مدل حرف زدن شبیه معجزه هزاره سوم است. رشد رئیسی ۵ درصد نبود خیلی بیشتر از اینا بود دنیا را متحیر کرده بود رشد دوره سیزدهم!!!!!! رکورد زد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
23
7
پاسخ
حمله به زمانی میگن که بی جهت برای تخریب انجام میشه نه زمان بحرانی که مملکت داره به انفجار تورمی و جنگی و فرهنگی و امنیتی میرسه بعد کسی حرف بزنه بهش بگید حمله کرده
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
چرا زمان شهید رئیسی ایشون ساکن بود اون زمان هم رشد شدید داشتیم هر سال که میگذره فشار بیشتر میشه و تفاوت هم ندارد دولت کی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
39
پاسخ
توطئه ی به زمین زدن دولت در جریان است. پزشکیان رودست و فریب خورد و با کلنگ وفاق قبر خود را کند.
ناشناس
|
France
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
47
پاسخ
چرا تموم نمیشی تو
پاسخ ها
ناشناس
| Serbia |
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
بس که سمجه
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
42
9
پاسخ
هرآنچه از جلیلی دیدم اخلاق بود صداقت بود و پیش بینی های درست و برنامه های علمی و منطقی . و برعکس آن دو نفر دیگر وعده های پوچ و بداخلاقی .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
ثمره آن قطعنامه ها زمان ایشون می بود؟ فقط فشار و فقر برا مردم و پر کردن جیب کاسبان تحریم
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
40
پاسخ
این چرا با کسی مناظره نمیکنه فقط تو جمع طرفدارای خودش اظهار فضل می کنه
سپاس
|
Sweden
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
37
پاسخ
ایشون شغلش چیه و چه کاره هست که از بیتالمال خرج ایشون میشه... تو انتخابات که شکست خورد بازم ولکن نیست... بگو چه کاره هستی و چقدر حقوق میگیری... نترس ماشین معمولی سوار هزینه بیتالمال کم بشه..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
39
پاسخ
در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی
یک شب خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم یک روغن مایع از 13 هزار تومان شده بود 65هزار تومان. حتما آقای جلیلی 5 برابر شدن قیمت ها را رشد اقتصادی محاسبه نموده که به این ترتیب رشد اقتصادی در دولت پزشکیان اگر بیشتر از دولت شهید رئیسی نباشد کمتر نیست!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
ولی در عوض یارانه‌ها ۱۰برابر شد.
تورم هم نصف شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
شما مگه چقدر روغن مایع مصرف میکنید که از 13 به 65 اینقدر بهتون فشار اورده؟
