حمله سنگین سعید جلیلی به روحانی و پزشکیان!
سعید جلیلی از حسن روحانی و مسعود پزشکیان انتقادات بیسابقهای کرد. برخی کاربران این حملات جلیلی در این مقطع را نتیجه عدم زمان شناسی جلیلی خواندهاند. اظهارات جلیلی را میبینید و میشنوید.
همه این بدبختی ها زمان جلیلی و احمدی نژاد اتفاق افتاد
ناشناس| |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
ناشناس| |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
چقدر مدل حرف زدن شبیه معجزه هزاره سوم است. رشد رئیسی ۵ درصد نبود خیلی بیشتر از اینا بود دنیا را متحیر کرده بود رشد دوره سیزدهم!!!!!! رکورد زد.
حمله به زمانی میگن که بی جهت برای تخریب انجام میشه نه زمان بحرانی که مملکت داره به انفجار تورمی و جنگی و فرهنگی و امنیتی میرسه بعد کسی حرف بزنه بهش بگید حمله کرده
علی| |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
توطئه ی به زمین زدن دولت در جریان است. پزشکیان رودست و فریب خورد و با کلنگ وفاق قبر خود را کند.
چرا تموم نمیشی تو
ناشناس| |
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
هرآنچه از جلیلی دیدم اخلاق بود صداقت بود و پیش بینی های درست و برنامه های علمی و منطقی . و برعکس آن دو نفر دیگر وعده های پوچ و بداخلاقی .
ناشناس| |
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
این چرا با کسی مناظره نمیکنه فقط تو جمع طرفدارای خودش اظهار فضل می کنه
ایشون شغلش چیه و چه کاره هست که از بیتالمال خرج ایشون میشه... تو انتخابات که شکست خورد بازم ولکن نیست... بگو چه کاره هستی و چقدر حقوق میگیری... نترس ماشین معمولی سوار هزینه بیتالمال کم بشه..
در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی
یک شب خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم یک روغن مایع از 13 هزار تومان شده بود 65هزار تومان. حتما آقای جلیلی 5 برابر شدن قیمت ها را رشد اقتصادی محاسبه نموده که به این ترتیب رشد اقتصادی در دولت پزشکیان اگر بیشتر از دولت شهید رئیسی نباشد کمتر نیست!!!!
ناشناس| |
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تورم هم نصف شد.
ناشناس| |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴