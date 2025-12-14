سعید جلیلی در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص ماجرای پراید و بنز S500 در حرکت رونالدینویی به جای توضیح درباره این موضوع، جای دیگر رفت و عامل فاش شدن این ماجرا را مقابله با فساد عنوان کرد. اظهارات جالب جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.