حرکت رونالدینویی جلیلی درباره پراید ضدگلولهاش
سعید جلیلی در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص ماجرای پراید و بنز S500 در حرکت رونالدینویی به جای توضیح درباره این موضوع، جای دیگر رفت و عامل فاش شدن این ماجرا را مقابله با فساد عنوان کرد. اظهارات جالب جلیلی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر سعید جلیلی پراید خودروی ضدگلوله ویدیو
یک نفر نیست که نون اینا رو خورده باشه راست بگه
ناشناس| |
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خداوکیلی خودتم فهمیدی چی گفتی بحث سر ماشین پراید ضد گلوله توهست جناب طفره نرو
خدایی این الان چی گفت جواب اون کاری که مردم را فریب دادی بده همین.