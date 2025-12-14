En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 1824
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۸۸۲
کد خبر:۱۳۴۵۸۸۲
4279 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

حرکت رونالدینویی جلیلی درباره پراید ضدگلوله‌اش

سعید جلیلی در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص ماجرای پراید و بنز S500 در حرکت رونالدینویی به جای توضیح درباره این موضوع، جای دیگر رفت و عامل فاش شدن این ماجرا را مقابله با فساد عنوان کرد. اظهارات جالب جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی پراید خودروی ضدگلوله ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
25
پاسخ
یک نفر نیست که نون اینا رو خورده باشه راست بگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تا وقتی زنده ام،اگه این شخص کاندید ریاست جمهوری بشه،به رقیبش رأی میدم
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
32
پاسخ
رو که رو نیست سنگه پا قزوینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
32
پاسخ
ماشالا خیلی پر رو تشریف داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
31
پاسخ
خداوکیلی خودت فهمیدی چه گفتی؟
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
33
پاسخ
خداوکیلی خودتم فهمیدی چی گفتی بحث سر ماشین پراید ضد گلوله توهست جناب طفره نرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
29
پاسخ
ظاهر سازی تا کجا ...
برات
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
خدایی این الان چی گفت جواب اون کاری که‌ مردم را فریب دادی بده همین.
م .ا
|
United States of America
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
ایران هرچی عقب میره بخاطرهمین دولت سایع هسست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
شما با فساد مقابله می کنید؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
امثال ایشان را خانه نشین کنند بیت المال از گزند دور میمونه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟