۲۴/آذر/۱۴۰۴
Monday 15 December 2025
۰۳:۴۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سلامت
تعداد بازدید : 55
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2182851" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1345868/2182851?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۴۵۸۶۸
کد خبر:۱۳۴۵۸۶۸
394
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
14 December 2025
نبض خبر
اعتراف معاون وزیر به کمبود دارو!
اعتراف معاون غذا و دارو به کمبود دارو در برنامه زنده تلویزیون: «نمیتوانیم کتمان کنیم!»
https://www.tabnak.ir/005e7Y
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
کمبود دارو
ویدیو
ویدیوهای مرتبط
اعتراف معاون وزیر به کمبود دارو!
اعتراف معاون غذا و دارو به کمبود دارو در برنامه زنده تلویزیون:...
تصاویر تازه اتاق عمل پزشک قلابی و وضعیت قربانیان
تصاویر تازه منتشر شده اتاق عمل مهدی عربلو پزشک قلابی که با داشتن مدرک...
تصاویر تبدیل خرمالو به توده؛ مراقب باشید!
تصاویر یکی از عمل های جراحی در یکی از بیمارستانهای مشهد را میبینید که...
درگیری لفظی مهدی عربلو پزشک قلابی با خبرنگاران
فردی به نام مهدی عربلو بدون داشتن مدرک پزشکی و با پروانه یک پزشک دیگر...
هشت درصد جامعه پزشکی زیرمیزی میگیرند!
رئیس سازمان نظام پزشکی با اذعان به اینکه «هشت درصد جامعه پزشکی زیرمیزی...
تصاویر مرد کامیارانی که 22 سال نخوابیده است!
تصاویر مرد کامیارانی را میبینید که میگوید 22 سال نخوابیده و روایت او...
مردم برای پول زیر میزی به پزشکان دنبال وامند!
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس، در اظهاراتی جنجالی به...
تفاوت علائم بیماری آنفولانزا با عوارض آلودگی هوا چیست؟
توضیحات دکتر مردانی درباره تفاوت علائم بیماری آنفولانزا با عوارض آلودگی...
چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفتهایم یا آنفولانزا؟
کروناویروس سندرم حاد تنفسی-2 (SARS-CoV-2) یک نوع ویروس است که در اواخر...
در زمان آلودگی هوا چه بخوریم و چه کنیم؟
توصیههای دکتر خلیلی فوق تخصص ایمونولوژی در مورد آلودگی هوا و راهکارهای...
تصاویر رنگ کردن پرتقال در ایران را ببینید!
پس از آنکه اعلام شد روسیه پرتقالهای ایران را به دلیل رنگ کردن پست...
توجیهات عجیب برای تعطیل نکردن مدارس در آلودگی هوا
در حالی که هیچ مسئلهای مهمتر از سلامتی کودکان و نوجوان وجود دارد،...
تصاویر وحشتناک از زعفران تقلبی مرگبار
تصاویر وحشتناک از زعفران تقلبی مرگبار که برای رنگ و طعم دادن به غذا...
قیمت داروی سرطان فقط 1.8 میلیارد تومان!
سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره وضعیت افزایش قیمت دارو فاش کرد: «یک نوبت...
لحظه خارج کردن عنکبوت زنده از گوش زن باردار
لحظه خارج کردن عنکبوت زنده از گوش زن باردار بعد از ۵ روز در ایران را...
در تلویزیون گفتند از انتقال ایدز از طریق جنسی صحبت نکن!
مینو محرز، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران درباره اینکه چرا در تلویزیون...
زنگ به ممدقلی!
«لولو» واژهای است که برای نسلهای پیشین یکی از تهدیدهایی بود که توسط...
وضعیت تکان دهنده آشپزخانه یک بیمارستان در تهران
ویدیویی از وضعیت عجیب و فاجعهبار یک بیمارستان در تهران خبرساز شده است....
تصاویر جنین مومیایی درون بدن مادر مشهدی
در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد، یک جنین مومیایی شده از درون بدن یک...
اوزمپیک چطور باعث لاغری میشود؟
داروهای مبتنی بر GLP-1 مانند اوزمپیک و ویگووی با تاثیرگذاری بر...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر