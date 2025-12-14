En
کد خبر:۱۳۴۵۸۶۸
نبض خبر

اعتراف معاون وزیر به کمبود دارو!

اعتراف معاون غذا و دارو به کمبود دارو در برنامه زنده تلویزیون: «نمی‌توانیم کتمان کنیم!»
برچسب‌ها:
نبض خبر کمبود دارو ویدیو
