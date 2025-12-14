اعتراف معاون وزیر به کمبود دارو!

اعتراف معاون غذا و دارو به کمبود دارو در برنامه زنده تلویزیون:...

فردی به نام مهدی عربلو بدون داشتن مدرک پزشکی و با پروانه یک پزشک دیگر...

رئیس سازمان نظام پزشکی با اذعان به اینکه «هشت درصد جامعه پزشکی زیرمیزی...

تصاویر مرد کامیارانی را می‌بینید که می‌گوید 22 سال نخوابیده و روایت او...

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، در اظهاراتی جنجالی به...