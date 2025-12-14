میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۸۵۵
بازدید: ۲۵۲۶
نظرات: ۴

عکس: تیراندازی مرگبار در مراسم یهودیان در استرالیا

تیراندازی در جریان برگزاری جشن یهودی حانوکا (Hanukkah) در ساحل بوندی سیدنی، دست‌کم ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی برجای گذاشت که در میان مجروحان دو افسر پلیس نیز دیده می‌شوند؛ در این حادثه یک مهاجم کشته و مهاجم دیگر در وضعیت حاد بازداشت شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل تیراندازی مرگبار مراسم یهودیان استرالیا جشن یهودی حانوکا
اخبار مرتبط

نخستین واکنش ترامپ به حمله در استرالیا

افزایش شمار کشته‌های حمله به یهودیان در استرالیا

ایران حمله در سیدنی استرالیا را محکوم کرد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
سهیل بشردوست
Germany
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۰
مهم نیست، رسانه ها درین دو سال ما رو به دیدن و شنیدن از 60 هزار کشته عادت دادن!
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۶
الان غربگدایی که از سلاخی فقط ۲۰ هزار بچه یا خوشحال بود یا براش بی اهمیت شمع روشن میکنه!
پاسخ
1
0
ناشناس
Finland
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵
نتیجه مهاجر راه دادن. یه روزم ما کشته میشیم
پاسخ
1
0
هادی حیدری
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۹
سلاح یهودی مزدور یهودی علیه یهودی برای نفع یهودی
پاسخ
1
0