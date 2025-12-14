عکس: تیراندازی مرگبار در مراسم یهودیان در استرالیا
تیراندازی در جریان برگزاری جشن یهودی حانوکا (Hanukkah) در ساحل بوندی سیدنی، دستکم ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی برجای گذاشت که در میان مجروحان دو افسر پلیس نیز دیده میشوند؛ در این حادثه یک مهاجم کشته و مهاجم دیگر در وضعیت حاد بازداشت شده است.
سهیل بشردوست
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۰
مهم نیست، رسانه ها درین دو سال ما رو به دیدن و شنیدن از 60 هزار کشته عادت دادن!
ناشناس
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۶
الان غربگدایی که از سلاخی فقط ۲۰ هزار بچه یا خوشحال بود یا براش بی اهمیت شمع روشن میکنه!