عکس: تیراندازی مرگبار در مراسم یهودیان در استرالیا

تیراندازی در جریان برگزاری جشن یهودی حانوکا (Hanukkah) در ساحل بوندی سیدنی، دست‌کم ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی برجای گذاشت که در میان مجروحان دو افسر پلیس نیز دیده می‌شوند؛ در این حادثه یک مهاجم کشته و مهاجم دیگر در وضعیت حاد بازداشت شده است.