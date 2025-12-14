میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۸۴۹
بازدید: ۲۲۹۱

عکس: سهند سپیدپوش شد

با فرارسیدن واپسین روزهای پاییز و بارش‌های اخیر، رشته‌کوه سترگ سهند در اطراف تبریز، از دامنه‌های منتهی به روستای زومارخانا (ثمرخزان) تا تالاب بین‌المللی قوری‌گول در شهرستان بستان‌آباد، غرق در اولین لایه‌های برف پاییزی شد و جلوه‌ای باشکوه از طبیعت منطقه در استقبال از زمستان به نمایش گذاشت.

برچسب‌ها:
عکس طبیعت سهند برف آذربایجان شرقی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
