افشاگری ورزشکاران پناهنده که به ایران بازگشت
اولین اظهارات عاطفه احمدی، پرچمدار ایران در المپیک زمستانی پکن که پاییز 1401 به آلمان پناهنده شد و مجدد به ایران بازگشت را که با یکی از خبرگزاریها در میان گذاشته میبینید و میشنوید.
خب اگه فرش قرمز بود که میموندید
الانم هرجا بهتر باشه میرید حالانه همه ولی بیش از هفتاددرصد همینید
تامام
باز خوبه بنده خدا برگشته. کاش ازشون حمایت بشه. همین حرف ها و برگشتن یک دنیا ارزش داره
هرجای دنیا که بری باید کار و تلاش کنی تا بتونی گذران عمر کنی،فقط ایرانه که با ادا و اطوار میشه رشد کرد و...