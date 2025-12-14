En
تعداد بازدید : 1506
کد خبر:۱۳۴۵۸۳۸
5028 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

افشاگری ورزشکاران پناهنده که به ایران بازگشت

اولین اظهارات عاطفه احمدی، پرچم‌دار ایران در المپیک زمستانی پکن که پاییز 1401 به آلمان پناهنده شد و مجدد به ایران بازگشت را که با یکی از خبرگزاری‌ها در میان گذاشته می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عاطفه احمدی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
حمیدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
حالا از ایشان فیلم زیاد ساخته خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
خب اگه فرش قرمز بود که میموندید
الانم هرجا بهتر باشه میرید حالانه همه ولی بیش از هفتاددرصد همینید
تامام
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
باز خوبه بنده خدا برگشته. کاش ازشون حمایت بشه. همین حرف ها و برگشتن یک دنیا ارزش داره
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
واقعیت مهاجرت را از آدم های منصف بپرسید براتون میگن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
اونایی ک از دست دادی فقط فرصت نبود بلکه رفتی به باد دادی و اومدی
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
مخش تاب داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
هرجای دنیا که بری باید کار و تلاش کنی تا بتونی گذران عمر کنی،فقط ایرانه که با ادا و اطوار میشه رشد کرد و...
سعید
|
Turkiye
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
بازگشت به وطن که سئوال و جواب ندارد
