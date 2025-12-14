افشاگری ورزشکاران پناهنده که به ایران بازگشت

اولین اظهارات عاطفه احمدی، پرچم‌دار ایران در المپیک زمستانی پکن که پاییز 1401 به آلمان پناهنده شد و مجدد به ایران بازگشت را که با یکی از خبرگزاری‌ها در میان گذاشته می‌بینید و می‌شنوید.