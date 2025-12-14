عکس: کلیسای سنت آن در قلب قدس
کلیسای تاریخی سنت آن (قدیسه حَنّه) در شهر قدیمی قدس، نه تنها به خاطر معماری خود، بلکه به دلیل جایگاه معنویاش اهمیت ویژهای دارد؛ این بنا یادبود مکانی است که بر اساس باور مسیحیان، محل تولد حضرت مریم (س)، مادر عیسی مسیح، بوده است. این مکان مقدس در مجاورت برکههای بیتحسدا قرار گرفته است؛ همان برکههایی که در کتب مقدس به معجزه شفای یک فرد فلج در آنجا پیوند خوردهاند.
عکس بین الملل کلیسای سنت آن قدس شهر قدیمی قدس حضرت مریم (س)
