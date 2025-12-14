میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۸۳۶
بازدید: ۱۵۵۳

عکس: کلیسای سنت آن در قلب قدس

کلیسای تاریخی سنت آن (قدیسه حَنّه) در شهر قدیمی قدس، نه تنها به خاطر معماری خود، بلکه به دلیل جایگاه معنوی‌اش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ این بنا یادبود مکانی است که بر اساس باور مسیحیان، محل تولد حضرت مریم (س)، مادر عیسی مسیح، بوده است. این مکان مقدس در مجاورت برکه‌های بیت‌حسدا قرار گرفته است؛ همان برکه‌هایی که در کتب مقدس به معجزه شفای یک فرد فلج در آنجا پیوند خورده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کلیسای سنت آن قدس شهر قدیمی قدس حضرت مریم (س)
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.