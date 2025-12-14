میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۸۳۱
بازدید: ۱۵۲۳

عکس: بارش شهابی جوزایی ۲۰۲۵ در چین

لیجیانگ، چین - آسمان شب شهرستان لیجیانگ در استان یون‌نان چین، شامگاه یکشنبه (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) میزبان یکی از تماشایی‌ترین رویدادهای نجومی سال بود؛ بارش شهابی جوزایی (Geminid). این رویداد با ثبت تصاویر شگفت‌انگیز ترکیبی (Stack Composite) از شهاب‌ها که بر فراز قله‌های برفی کوهستان یولونگ و در کنار سقف پرستاره شهر بایشا می‌درخشیدند، به اوج خود رسید و بار دیگر زیبایی خیره‌کننده طبیعت و کیهان را به نمایش گذاشت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس طبیعت بارش شهابی جوزایی آسمان شب چین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.