عکس: بارش شهابی جوزایی ۲۰۲۵ در چین
لیجیانگ، چین - آسمان شب شهرستان لیجیانگ در استان یوننان چین، شامگاه یکشنبه (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) میزبان یکی از تماشاییترین رویدادهای نجومی سال بود؛ بارش شهابی جوزایی (Geminid). این رویداد با ثبت تصاویر شگفتانگیز ترکیبی (Stack Composite) از شهابها که بر فراز قلههای برفی کوهستان یولونگ و در کنار سقف پرستاره شهر بایشا میدرخشیدند، به اوج خود رسید و بار دیگر زیبایی خیرهکننده طبیعت و کیهان را به نمایش گذاشت.
