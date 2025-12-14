نبض خبر
مریم مومن دابسمش عروسیاش را به اشتراک گذاشت
مریم مومن، با انتشار یک دابسمش از مراسم عروسی خود، لحظات شاد و خاطرهانگیز این روز را به همراه دوستانش به اشتراک گذاشته است. در این ویدیوی کوتاه، مریم مومن به همراه دوستانش در مراسم عروسی لحظات شاد این روز را به تصویر کشیده است. مریم مومن بازیگر ایرانی است. او با بازی در نقش اصلی مجموعهٔ تلویزیونی بانوی عمارت (1397) به شهرت رسید. مریم مؤمن در شش مرداد 1377 در مشگینشهر، استان اردبیل به دنیا آمده است. او فارغالتحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی است، مؤمن تنها فرزند خانواده بوده و پدر و مادرش زمانی که او نه سال داشت از هم جدا شدهاند.
روزگار مردم تو این وضعیت اقتصادی رو ببینید تابناک تو دیگه چرا دامن میزنی به این شو و لوس بازیها
حالا که عروسی کردی تموم شد دیگه چرا ادامه میدی چی رو میخوای به ملت درد کشیده بگی حسرت بکشیم یا اه
برگرد اردبیل هوای تهرون از اینی که هست آلوده تر نکن ای دخت اردبیلی
آدم عقده ای و بی سروپا که خانواده نداشتخه باشد، هین جور آوراره و آشفته می شود که خصوصی ترین مسایل خود را در اختیار دیگران قرار میدهد. فردا، پس فرداست که طلاق خواهد گرفت!!! هنر مندان بی هنر همیشه اینگونه اند. فقط درود بر هنرمند با معرفت ایران.