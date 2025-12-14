En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 6471
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۸۲۸
کد خبر:۱۳۴۵۸۲۸
17927 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت

مریم مومن، با انتشار یک دابسمش از مراسم عروسی خود، لحظات شاد و خاطره‌انگیز این روز را به همراه دوستانش به اشتراک گذاشته است. در این ویدیوی کوتاه، مریم مومن به همراه دوستانش در مراسم عروسی لحظات شاد این روز را به تصویر کشیده است. مریم مومن بازیگر ایرانی است. او با بازی در نقش اصلی مجموعهٔ تلویزیونی بانوی عمارت (1397) به شهرت رسید. مریم مؤمن در شش مرداد 1377 در مشگین‌شهر، استان اردبیل به دنیا آمده است. او فارغ‌التحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی است، مؤمن تنها فرزند خانواده بوده و پدر و مادرش زمانی که او نه سال داشت از هم جدا شده‌اند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مریم مومن ویدیو عروسی فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تمرین بازیگری مریم مومن در خیابان‌های تهران!
روایت دردآور مریم مومن از فرزند طلاق بودن
مولوی‌خوانی محمدرضا علیمردانی در جشن عروسی مریم مومن
خوانندگی مجری صداوسیما برای زن بازیگر
روش عجیب اعلام ازدواج در کنسرت فرزاد فرزین
روایت تلخ مریم مومن از فرزند طلاق بودنش
تصاویر مریم مومن در افتتاحیه یک جشنواره
ویدیوی شمشیربازی مریم مومن برای یک فیلم
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
ویدیوی شادیِ بازیگر بانوی عمارت با آهنگ بندری
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
اووووووق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
روزگار مردم تو این وضعیت اقتصادی رو ببینید تابناک تو دیگه چرا دامن میزنی به این شو و لوس بازیها
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
حالا که عروسی کردی تموم شد دیگه چرا ادامه میدی چی رو میخوای به ملت درد کشیده بگی حسرت بکشیم یا اه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
به سال نمیکشه خبر طلاقت میاد ،مطمعن باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
مبارکه. خوشبخت بشین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
تابناک شما نباید این فیلم ها را بازنشر دهی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
چقد لوس و بی مزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
برگرد اردبیل هوای تهرون از اینی که هست آلوده تر نکن ای دخت اردبیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
آدم عقده ای و بی سروپا که خانواده نداشتخه باشد، هین جور آوراره و آشفته می شود که خصوصی ترین مسایل خود را در اختیار دیگران قرار میدهد. فردا، پس فرداست که طلاق خواهد گرفت!!! هنر مندان بی هنر همیشه اینگونه اند. فقط درود بر هنرمند با معرفت ایران.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
0
پاسخ
قبلا عروس در جشن خودش سنگین تر رفتار می کرد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟