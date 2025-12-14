مریم مومن، با انتشار یک دابسمش از مراسم عروسی خود، لحظات شاد و خاطره‌انگیز این روز را به همراه دوستانش به اشتراک گذاشته است. در این ویدیوی کوتاه، مریم مومن به همراه دوستانش در مراسم عروسی لحظات شاد این روز را به تصویر کشیده است. مریم مومن بازیگر ایرانی است. او با بازی در نقش اصلی مجموعهٔ تلویزیونی بانوی عمارت (1397) به شهرت رسید. مریم مؤمن در شش مرداد 1377 در مشگین‌شهر، استان اردبیل به دنیا آمده است. او فارغ‌التحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی است، مؤمن تنها فرزند خانواده بوده و پدر و مادرش زمانی که او نه سال داشت از هم جدا شده‌اند.