عکس: آتش سوزی سینمای متروکه در خیابان لاله زار

آتش‌سوزی گسترده در یک سینمای متروکه در خیابان لاله‌زار که صبح روز یکشنبه (۲۳ آذر ۱۴۰۴) رخ داد، با حضور پنج ایستگاه آتش‌نشانی اطفا حریق شد. سینما ایران ازجمله سینما‌های قدیمی تهران در خیابان لاله زار است که در سال ۱۳۳۵ تأسیس شده است. ظرفیت سینما ۱۲۰۰ صندلی بود و سینما در سال ۱۳۷۰ به دستور وزارت ارشاد از گردش کار خارج شد.