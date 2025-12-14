میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۸۲۳
بازدید: ۲۳۲۶

عکس: آتش سوزی سینمای متروکه در خیابان لاله زار

آتش‌سوزی گسترده در یک سینمای متروکه در خیابان لاله‌زار که صبح روز یکشنبه (۲۳ آذر ۱۴۰۴) رخ داد، با حضور پنج ایستگاه آتش‌نشانی اطفا حریق شد. سینما ایران ازجمله سینما‌های قدیمی تهران در خیابان لاله زار است که در سال ۱۳۳۵ تأسیس شده است. ظرفیت سینما ۱۲۰۰ صندلی بود و سینما در سال ۱۳۷۰ به دستور وزارت ارشاد از گردش کار خارج شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری آتش سوزی سینما ایران خیابان لاله‌زار
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.