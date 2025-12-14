نبض خبر
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
در حمله مسلحانه به گروهی از یهودیان در ساحل بوندی در سیدنی دستکم 10 تن (از جمله یکی از مهاجمان) کشته و یازده تن زخمی شدند. مهاجمان با سلاحهایی که به نظر میرسد از نوع گلوله زن و ساچمه زن (شاتگان) است به هدف قرار دادن یهودیان که برای یک جشن یهودی جمع شدهاند، میپردازند. یکی از مهاجمان توسط شهروندان خلع سلاح میشود و همان شهروندان با دیگر مهاجمان به تبادل آتش میپردازند. لحظات کشتار یهودیان را در سیدنی از 10 زاویه میبینید.
ببه فردا معلوم میشه کار کیه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
م .ا| |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
حمید| |
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یقینا کار خود حرامزاده اسرائیل هست تا به این بهانه
هم مظلوم نمایی کند و هم جوی که علیهش بوده رو برگرداند و هم
زمینه رو جهت حرکت بعدی جنایتش رو اماده کند.
این خبیث ..حرامزاده ای هست که فقط شیطان مستقبما باهاش در ارتباط هست
خدا ریشه اش را بکند
زمینه رو جهت حرکت بعدی جنایتش رو اماده کند.



وقتی هزاران زن و کودک را درغزه قتل عام کردند باید فکر اینجایش را هم می کردند. زمین گرده
اخه اون دیگه چه گناهی داشتن چرا مگه همه یهودیان صهیونیستن چرا اخه باید ارامش همرو به هم برزید