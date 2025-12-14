En
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
کد خبر:۱۳۴۵۸۱۷
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه

در حمله مسلحانه به گروهی از یهودیان در ساحل بوندی در سیدنی دست‌کم 10 تن (از جمله یکی از مهاجمان) کشته و یازده تن زخمی شدند. مهاجمان با سلاح‌هایی که به نظر می‌رسد از نوع گلوله زن و ساچمه زن (شاتگان) است به هدف قرار دادن یهودیان که برای یک جشن یهودی جمع شده‌اند، می‌پردازند. یکی از مهاجمان توسط شهروندان خلع سلاح می‌شود و همان شهروندان با دیگر مهاجمان به تبادل آتش می‌پردازند. لحظات کشتار یهودیان را در سیدنی از 10 زاویه می‌بینید.
نبض خبر حمله به یهودیان استرالیا ویدیو ساحل بوندی Bondi Beach
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
62
پاسخ
ببه فردا معلوم میشه کار کیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
به به بهههعععههههه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
کار جبهه مقاومت که امروز جهانی شده. درود به جوانان استرلیایی
م .ا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خودت اماده کن برای جنگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
کار خداست
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اول جنگنده های اسرائیل بعدم بمب اتم
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
4
پاسخ
به درک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
4
پاسخ
یقینا کار خود حرامزاده اسرائیل هست تا به این بهانه
هم مظلوم نمایی کند و هم جوی که علیهش بوده رو برگرداند و هم
زمینه رو جهت حرکت بعدی جنایتش رو اماده کند.
این خبیث ..حرامزاده ای هست که فقط شیطان مستقبما باهاش در ارتباط هست
خدا ریشه اش را بکند
sh.vaez
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
4
پاسخ
وقتی هزاران زن و کودک را درغزه قتل عام کردند باید فکر اینجایش را هم می کردند. زمین گرده
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
2
پاسخ
خب خداروشکر.
صهیونیست خوب صهیونیست مردس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
الان کی به کیه دقیقا؟متوجه نشدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
2
پاسخ
اخه اون دیگه چه گناهی داشتن چرا مگه همه یهودیان صهیونیستن چرا اخه باید ارامش همرو به هم برزید
احمد ابراهیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
2
پاسخ
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
باز هم پای خاورمیانه در میان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
همیشه رمضون یه بار هم شعبون
