لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه

در حمله مسلحانه به گروهی از یهودیان در ساحل بوندی در سیدنی دست‌کم 10 تن (از جمله یکی از مهاجمان) کشته و یازده تن زخمی شدند. مهاجمان با سلاح‌هایی که به نظر می‌رسد از نوع گلوله زن و ساچمه زن (شاتگان) است به هدف قرار دادن یهودیان که برای یک جشن یهودی جمع شده‌اند، می‌پردازند. یکی از مهاجمان توسط شهروندان خلع سلاح می‌شود و همان شهروندان با دیگر مهاجمان به تبادل آتش می‌پردازند. لحظات کشتار یهودیان را در سیدنی از 10 زاویه می‌بینید.