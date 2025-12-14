نبض خبر
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش درباره امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران گفت: «طرف لبنانی را به گفتگو دعوت میکنیم.» اظهارات کامل هامانه را میبینید و میشنوید.
این بدبختها دارن بطرف اسرائیل میرن واحتمالا سوریه دیگر ی در راه است
ناشناس| |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خدایا رحم کن به لبنانیها مثل سوریه نشن| |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اریا| |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
به چه روزی افتادیم که یک کشور جنگ زده هم برامون شاخ شده !!!!!!
ح| |
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
با جایگزینی بقایی بجای عراقچی جنگ اوکراین پایان خواهد یافت و روابط ایران اوکراین حسنه خواهد سد
باید به فکر منافع کشور باشیم و از خرجهای بیخود برای دیگر کشورها جلوگیری بکنیم
بعد از سوریه حالا لبنان هم از دست رفت
ناشناس| |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آقای سخنگو ملت خودت را دریاب که دارند زیر بار گرانی افسارگسیخته له می شوند
سیاست انفعالی وزارت خارجه نسبت به اتفاقات لبنان قابل پذیرش نیست ما این همه هزینه کرده و شهید داده این حالا با برخوردهای ناسپاسی نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان روبرو شده که بایستی خیلی جدی برخورد شود و اگر سفیر ما را نپذیرفتند ماهم سفیر آنان را نپذیرفت و اخراج کنیم
آقای بقایی میشود بگویید داشتن رابطه با لبنان چه سودی به حال ملت ایران دارد ؟؟؟؟؟؟