طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 11436
کد خبر:۱۳۴۵۸۰۹
85709 بازدید
نظرات: ۳۶
نبض خبر

واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش درباره امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران گفت: «طرف لبنانی را به گفتگو دعوت می‌کنیم.» اظهارات کامل هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل بقایی هامانه ویدیو ایران و لبنان سفیر ایران در لبنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۹
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
150
67
پاسخ
این بدبختها دارن بطرف اسرائیل میرن واحتمالا سوریه دیگر ی در راه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فعلا که سوریه شرایط اقتصادیش از ما بهتره
خدایا رحم کن به لبنانیها مثل سوریه نشن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ان شاءالله خون شهدای حزب الله نمیذاره لبنان مثل سوریه بیچاره بشه. ولی دولتس کاملا زیر یوق آمریکاست واین باعث تاسفه
اریا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اتفاقا میخان سوریه نشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بدبخت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
20
275
پاسخ
به چه روزی افتادیم که یک کشور جنگ زده هم برامون شاخ شده !!!!!!
پاسخ ها
ح
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شاخ نشده به دنبال کار خودشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
0
پاسخ
با جایگزینی بقایی بجای عراقچی جنگ اوکراین پایان خواهد یافت و روابط ایران اوکراین حسنه خواهد سد
ریگی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
5
پاسخ
باید به فکر منافع کشور باشیم و از خرجهای بیخود برای دیگر کشورها جلوگیری بکنیم
ناشناس
|
Canada
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
234
پاسخ
بعد از سوریه حالا لبنان هم از دست رفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یمن هم از دست رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
به ماچه داره ایران زیبا از دست میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
3
پاسخ
آقای سخنگو ملت خودت را دریاب که دارند زیر بار گرانی افسارگسیخته له می شوند
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
3
پاسخ
سیاست انفعالی وزارت خارجه نسبت به اتفاقات لبنان قابل پذیرش نیست ما این همه هزینه کرده و شهید داده این حالا با برخوردهای ناسپاسی نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان روبرو شده که بایستی خیلی جدی برخورد شود و اگر سفیر ما را نپذیرفتند ماهم سفیر آنان را نپذیرفت و اخراج کنیم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
1
پاسخ
وقتی نمی خوان ک باما باشن
منتقد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
4
پاسخ
آقای بقایی می‌شود بگویید داشتن رابطه با لبنان چه سودی به‌ حال ملت ایران دارد ؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
3
پاسخ
من مانده ام اونها به ما نیاز دارند یا ما به اونها نیاز مندیم
