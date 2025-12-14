واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران

محمدجواد ظریف وزیرخارجه پیشین و بنیانگذار پایاب در فروم دوحه 2025 گفت:...

سعید جلیلی از حسن روحانی و مسعود پزشکیان انتقادات بی‌سابقه‌ای کرد. برخی...

عباس آخوندی با اشاره به تهدید تنگه هرمز گفت: «دنیا 40 سال پشت چهار...

شبیه‌سازی سناریوهای جنگ بر سر تایوان میان چین و آمریکا به شکست ارتش...

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که قبلاً منتقد روئسای جمهور پیشین...

ویدیوی وعده انتخابات مسعود پزشکیان به مردم ایران همزمان با انفجار قیمت...

نوذر شفیعی، استاد دانشگاه تهران گفت: «ایران در حال عقب‌ماندن از زمان...

در حاشیه مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان،...

وال استریت ژورنال مدعی شد کماندوهای ارتش آمریکا به یک کشتی چینی نزدیک...

طالبان اقدام به کندن تابلوهای مغازه‌هایی کردند که بر روی آنها از واژگان...

حاج صادق آهنگران را در پاسخ به خبرنگار صداوسیما درباره هدیه روز زن گفت:...

خاطره حسام‌الدین آشنا معاون پیشین وزارت اطلاعات از همکارش سعید امامی و...

صابرین نیوز به نقل از منابع لبنان گزارش کرد ایران سرانجام از طریق حزب...

محمد مهدی ماندگاری، مدیر موسسه روایت سیره شهداء، در برنامه سمت خدا گفت:...

ابوالفضل اقبالی، از طراحان و حامیان قانون حجاب، در یک مناظره جنجالی مدعی...