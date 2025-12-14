چرتکه
هشدار تورم سه هزار درصدی برای اقتصاد ایران!
حسین عبده تبریزی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد: «اگر تورم 60 درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، بیاعتمادی به پول ملی شدت میگیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود؛ مرحلهای که ممکن است تورم ناگهان از 60 درصد به 3000 درصد جهش کند.» هشدار عبده تبریزی را میبینید و میشنوید.
قطعا دولت با اون رئیس بانک مرکزی و وزرای ناکارآمد دنبال مفلوک ساختن ملت هستند و آنها را از رای دادن و پای صندوق آمدن کاملا دیگه شرمنده کنند و معلوم نیست این دستورالعمل از طرف چه کسی به دولت داده شده که مردم باید بدبخت بشن
دولت کلا نمیخواد دلار ارزون بشه دنبال سود خودشه مردم هم با این تورم له میشند
چرا الکی جو میدید؟!
اقتصاد ایران قدرتمند هست اگرچه از طرفی هم مدیریت خوبی نمی شود. بنابراین این مباحث کاملا خیالی هست. بهتر است به فکر مدیریت بهتر منابع باشید نه سمپاشی.
در دوره رییسی سال 1401 تورم 500 درصدی غذا و دارو را هم دیدیم !!!!