هشدار تورم سه هزار درصدی برای اقتصاد ایران!

حسین عبده تبریزی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد: «اگر تورم 60 درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلام‌شده نماند، بی‌اعتمادی به پول ملی شدت می‌گیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن می‌شود؛ مرحله‌ای که ممکن است تورم ناگهان از 60 درصد به 3000 درصد جهش کند.» هشدار عبده تبریزی را می‌بینید و می‌شنوید.