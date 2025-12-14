En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
تعداد بازدید : 684
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۷۷۸
کد خبر:۱۳۴۵۷۷۸
3407 بازدید
نظرات: ۸
چرتکه

هشدار تورم سه هزار درصدی برای اقتصاد ایران!

حسین عبده تبریزی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد: «اگر تورم 60 درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلام‌شده نماند، بی‌اعتمادی به پول ملی شدت می‌گیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن می‌شود؛ مرحله‌ای که ممکن است تورم ناگهان از 60 درصد به 3000 درصد جهش کند.» هشدار عبده تبریزی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حسین عبده تبریزی ابورتورم چرتکه افزایش قیمت ارز ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
12
34
پاسخ
قطعا دولت با اون رئیس بانک مرکزی و وزرای ناکارآمد دنبال مفلوک ساختن ملت هستند و آنها را از رای دادن و پای صندوق آمدن کاملا دیگه شرمنده کنند و معلوم نیست این دستورالعمل از طرف چه کسی به دولت داده شده که مردم باید بدبخت بشن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
31
پاسخ
دولت کلا نمیخواد دلار ارزون بشه دنبال سود خودشه مردم هم با این تورم له میشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
53
6
پاسخ
چرا الکی جو میدید؟!
اقتصاد ایران قدرتمند هست اگرچه از طرفی هم مدیریت خوبی نمی شود. بنابراین این مباحث کاملا خیالی هست. بهتر است به فکر مدیریت بهتر منابع باشید نه سمپاشی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اقتصاد بخوان .
بب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
نه نه ، اقتصاد نخون، چون یه پایه بدیهی ذاتی نیاز داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
21
پاسخ
در دوره رییسی سال 1401 تورم 500 درصدی غذا و دارو را هم دیدیم !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
19
پاسخ
ما نوک قله تورمیم
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
16
پاسخ
آقایان بابک زنجانی را برای مدت یک سال مدیر بانک مرگزی بکنید ببینید چی میشه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟