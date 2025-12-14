En
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
عباس آخوندی: دنیا 40 سال پشت چهار راه‌های ما نمی‌ماند

عباس آخوندی با اشاره به تهدید تنگه هرمز گفت: «دنیا 40 سال پشت چهار راه‌های ما نمی‌ماند... وقتی تو می‌گویی چهارراه را می‌بندی، می‌روند مسیرهای جایگزین مشخص می‌کنند... درسته تو مدیر این چهارراه هستی اما آن ماشین هم حق دارد...» اظهارات آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس آخوندی ویدیو ایران جاده ابریشم بستن تنگه هرمز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
21
پاسخ
آخوندی فرد خود ساخته ای است که لوستر خانه اش به تنهایی معادل 500 ماه حقوق یک کارگر یعنی بالای 6 ملیارد قیمت دارد.
و با یک بازی در بورس در زمان دولت خودشان هزاران ملیارد تومان سود کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
14
پاسخ
اصلا سياستمدار ما چرا فكر ميكنه مدير اين چهارراه هست؟؟!!! مگه تنگه هاي بين المللي مدير داره؟!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
12
پاسخ
ازاین چهاراه های بدون چراغ قرمز در دوران وزرات شما زیاد باز بود وسنالی توجه بودید وهنوز زخم آن چهاراه رادرقضیه مسکن مهر که بخشی ازآن وزراتخانه شما متولی آن بود یدک می کشیم مسکن مهر دوران شما در استان اصفهان هنوز موفق به دریافت پایان کار وسند اعیانی نشده اند ضمن اینکه تعدادی هم موفق به دریافت واحد خودمربوط به مسکن مهر نشده اند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
18
پاسخ
آخوندی ؟؟؟عجب رویی داری تو .تو خودت عامل بدبختی این کشوری حالا راه کار میدی؟؟کرسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
14
پاسخ
خب میساختید تو که چهل سا ل وزیر بودی
