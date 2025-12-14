عباس آخوندی با اشاره به تهدید تنگه هرمز گفت: «دنیا 40 سال پشت چهار راه‌های ما نمی‌ماند... وقتی تو می‌گویی چهارراه را می‌بندی، می‌روند مسیرهای جایگزین مشخص می‌کنند... درسته تو مدیر این چهارراه هستی اما آن ماشین هم حق دارد...» اظهارات آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.