عباس آخوندی: دنیا 40 سال پشت چهار راههای ما نمیماند
عباس آخوندی با اشاره به تهدید تنگه هرمز گفت: «دنیا 40 سال پشت چهار راههای ما نمیماند... وقتی تو میگویی چهارراه را میبندی، میروند مسیرهای جایگزین مشخص میکنند... درسته تو مدیر این چهارراه هستی اما آن ماشین هم حق دارد...» اظهارات آخوندی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر عباس آخوندی ویدیو ایران جاده ابریشم بستن تنگه هرمز
آخوندی فرد خود ساخته ای است که لوستر خانه اش به تنهایی معادل 500 ماه حقوق یک کارگر یعنی بالای 6 ملیارد قیمت دارد.
و با یک بازی در بورس در زمان دولت خودشان هزاران ملیارد تومان سود کردند
اصلا سياستمدار ما چرا فكر ميكنه مدير اين چهارراه هست؟؟!!! مگه تنگه هاي بين المللي مدير داره؟!
ازاین چهاراه های بدون چراغ قرمز در دوران وزرات شما زیاد باز بود وسنالی توجه بودید وهنوز زخم آن چهاراه رادرقضیه مسکن مهر که بخشی ازآن وزراتخانه شما متولی آن بود یدک می کشیم مسکن مهر دوران شما در استان اصفهان هنوز موفق به دریافت پایان کار وسند اعیانی نشده اند ضمن اینکه تعدادی هم موفق به دریافت واحد خودمربوط به مسکن مهر نشده اند
آخوندی ؟؟؟عجب رویی داری تو .تو خودت عامل بدبختی این کشوری حالا راه کار میدی؟؟کرسنت