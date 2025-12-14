سوت
ادعای ناجوانمردانه جواد خیابانی روی آنتن زنده
جواد خیابانی در ادعایی ناجوانمردانه روی آنتن تلویزیون همه فوتبالیستها را خراب کرد و گفت: «آدم پاک فوتبالیست نمیشود. تاکتیک یعنی پلیتیک، تاکتیک یعنی ناجوانمردی. رقابت یعنی وارد شدن به عرصه فریب و بیانصافی. لطفاً نگذارید فرزندانتان فوتبالیست شوند.» به کلاس درس «جامعهشناسی» استاد خیابانی خوش آمدید. اظهارات خیابانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:سوت جواد خیابانی ویدیو فوتبالیست
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۵
درست میگه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
راست گفته خوب
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مشکل کمر پیدا می کنه به همین خاطر نمی تونه ادامه بده
الان ببین مشکل کجاست که این حرف ها رو می زنه
یعنی با این حرفا دلار ۱۳۰ هزار تومنی رو فراموش میکنیم ؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خیابانی با گفتن مطالب غیر منطقی و تنش زا ؛ عقده مطرح شدن دارد و باید بعد از اخراج فوری از سیمای میلی به اشد مجازات محکوم شود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
من فوتبال قدیمی رو از قبل انقلاب تا اواسط دهه ۶۰ از زمین میلان (بچه های آخر جیحون میدونند کجاست) و رفاقت و صمیمیت و مسابقه با سنگکی ها و بچه های نارمک و دعوت از نازی آبادی ها می شناسم. یکرنگی بود و صفا و صمیمیت ولی بعدش با آمدن پولهای کلان فوتبال شد درپیت و فاسد و همین که می بینیم.