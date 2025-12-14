En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
عذرخواهی عجیب خداداد عزیزی بابت فحاشی را ببینید
تعداد بازدید : 5180
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۷۴۷
کد خبر:۱۳۴۵۷۴۷
13418 بازدید
نظرات: ۳۵
سوت

ادعای ناجوانمردانه جواد خیابانی روی آنتن زنده

جواد خیابانی در ادعایی ناجوانمردانه روی آنتن تلویزیون همه فوتبالیست‌ها را خراب کرد و گفت: «آدم پاک فوتبالیست نمی‌شود. تاکتیک یعنی پلیتیک، تاکتیک یعنی ناجوانمردی. رقابت یعنی وارد شدن به عرصه فریب و بی‌انصافی. لطفاً نگذارید فرزندانتان فوتبالیست شوند.» به کلاس درس «جامعه‌شناسی» استاد خیابانی خوش آمدید. اظهارات خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت جواد خیابانی ویدیو فوتبالیست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
پاسخ تند پیروانی به جواد خیابانی
هرچه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید!
جواد خیابانی و فریب افکارعمومی در تلویزیون؛ استاد جامعه شناسی، گزارشگر ورزش جوانمردانه دوومیدانی!
سخنان تاریخی جواد خیابانی درباره اسکوچیچ
شوخی خیابانی که باعث حمله به او شد
حاتم بخشی 10 میلیون دلاری جواد خیابانی
ترکی استانبولی حرف زدن جواد خیابانی در حین گزارش!
خداحافظی جواد خیابانی از تلویزیون با بغض روی آنتن
واکنش جواد خیابانی به تغییر اسم باشگاه استقلال
خیابانی: این مصاحبه بعد از مرگم پخش می‌شود!
جواد خیابانی مثل یک بمب ساعتی عمل کرد!
اشکان دژاگه با این ویدیو از فوتبال خداحافظی کرد
رپ با گل واژه‌های جواد خیابانی!
خیابانی این گونه مهسا جاور را له کرد
دعای جنجالی جواد خیابانی روی آنتن شبکه سه
اتهام عجیب جواد خیابانی به مسعود پزشکیان!
خیابانی: به جلسه دفاع از پایان‌نامه بیرانوند می‌روم!
اعتراض بیرانوند به حرف‌های عجیب خیابانی
طعنه‌های تند جواد خیابانی به علیرضا بیرانوند
تصاویر تیپ 14 میلیاردی رامین رضاییان و خشم جواد خیابانی
مراسم سالگرد تلخ مهرداد میناوند
خیابانی: VAR را نمی‌آورند تا نتایج لیگ را درآورند!
خیابانی: مثل هواداران استقلال در این 50 سال ندیدم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۵
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
20
118
پاسخ
درست میگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در کلیت درست می‌گویند البته استثناهایی هم وجود دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
19
101
پاسخ
راست گفته خوب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خودش هم فوتبالیست بوده
مشکل کمر پیدا می کنه به همین خاطر نمی تونه ادامه بده
الان ببین مشکل کجاست که این حرف ها رو می زنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
71
پاسخ
یعنی با این حرفا دلار ۱۳۰ هزار تومنی رو فراموش میکنیم ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
واقعا حسته نمیشید از تکرار برخی حرفها؟؟ مثلا فراموش بکنی یا نکنی اتفاقی قراره بیفته که یک عده برای فراموشی تو بخوان خیابانی را وادار به حرفی بکنند که باعث فراموشی تو بشه؟ تویی که با این چیزهای ساده دچار فراموشی میشی مطمعن باش با یاداوری دلار 130 تومنی هم قرار نیست خیلی ترسناک باشی (-:
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس 13:33 تو خودت خسته نمیشی از این پاسخهای تکراری و تابلو؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فقط بلدی هرکی حرف زد بگی دلار۱۳۰ برنج فلان..این دیگه .تکراری شده مردم همه مشکلات میدونن چیزجدیدی بگو
حافظ اصفانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
73
22
پاسخ
خیابانی با گفتن مطالب غیر منطقی و تنش زا ؛ عقده مطرح شدن دارد و باید بعد از اخراج فوری از سیمای میلی به اشد مجازات محکوم شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چرا؟! چون حرف علمی و منطقی زده؟؟ احساسی قضاوت نکن. قدری مطالعه و مشاهده کن.
ناشناس
| Austria |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اگر کسی کوچکترین سررشته ای از جامعه شناسی داشت متوجه می شد که حرفهای این آقا چقدر بی ربط و غیر علمی است. کاش محترمانه عذر خیابانی را از صدا و سیما بخواهند تا ما هم بدون استرس از اینکه ممکن است او فوتبال را گزارش کند یا در یکی از برنامه ها مجری یا کارشناس باشد، پای تلویزیون بنشینیم.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
68
پاسخ
من فوتبال قدیمی رو از قبل انقلاب تا اواسط دهه ۶۰ از زمین میلان (بچه های آخر جیحون میدونند کجاست) و رفاقت و صمیمیت و مسابقه با سنگکی ها و بچه های نارمک و دعوت از نازی آبادی ها می شناسم. یکرنگی بود و صفا و صمیمیت ولی بعدش با آمدن پول‌های کلان فوتبال شد درپیت و فاسد و همین که می بینیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
42
پاسخ
مگه اشتباه میگه؟
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
7
35
پاسخ
دلار یکصدو سی رو فراموش نکردیم اینم ناجوان مردانه هست....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
42
پاسخ
راست گفته است و فوتبال در ایران کثیف و بسیار پول زده و رانتی است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
34
پاسخ
حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
18
6
پاسخ
احتمالا منظورش فوتبال نبود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
منظور آقای خیابانی به درستی فوتبال و فوتبال و فوتبال ایت حرف حق که مو لای درزش نمی رود.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟