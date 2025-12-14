ادعای ناجوانمردانه جواد خیابانی روی آنتن زنده

جواد خیابانی در ادعایی ناجوانمردانه روی آنتن تلویزیون همه فوتبالیست‌ها را خراب کرد و گفت: «آدم پاک فوتبالیست نمی‌شود. تاکتیک یعنی پلیتیک، تاکتیک یعنی ناجوانمردی. رقابت یعنی وارد شدن به عرصه فریب و بی‌انصافی. لطفاً نگذارید فرزندانتان فوتبالیست شوند.» به کلاس درس «جامعه‌شناسی» استاد خیابانی خوش آمدید. اظهارات خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید.