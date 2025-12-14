گزارشی از صداوسیما درباره افزایش قیمت طلا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در این گزارش گفته شد که با افزایش قیمت طلا، رفتار مردم منطقی شده، بازار التهاب ندارد و کاهش تقاضا مشاهده شده است. کاربران فضای مجازی اما این گزارش را عجیب توصیف کرده و معتقدند بیان چنین موضوعی، افزایش قیمت طلا را به نوعی عادی جلوه می‌دهد و کاهش قدرت خرید را وارونه نمایی کرده است.