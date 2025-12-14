En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
تعداد بازدید : 740
کد خبر:۱۳۴۵۷۴۰
2950 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

حرکت عجیب صداوسیما برای عادی‌سازی قیمت طلا

گزارشی از صداوسیما درباره افزایش قیمت طلا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در این گزارش گفته شد که با افزایش قیمت طلا، رفتار مردم منطقی شده، بازار التهاب ندارد و کاهش تقاضا مشاهده شده است. کاربران فضای مجازی اما این گزارش را عجیب توصیف کرده و معتقدند بیان چنین موضوعی، افزایش قیمت طلا را به نوعی عادی جلوه می‌دهد و کاهش قدرت خرید را وارونه نمایی کرده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر صداوسیما افزایش قیمت طلا ویدیو کاهش قدرت خرید وارونه نمایی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
55
پاسخ
از رسانه میلی چه توقعی دارید!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
23
پاسخ
ماست مالی نکنند، چه کار کنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
19
پاسخ
این یعنی بالاخره به قله رسیدیم
آقاخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
11
3
پاسخ
مشکل افزایش اونس طلای جهانی هست که بابت جنگ ها و نا امنی ها رشد کرده
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟