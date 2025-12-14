En
عذرخواهی عجیب خداداد عزیزی بابت فحاشی را ببینید
تعداد بازدید : 1407
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۷۱۶
3803 بازدید
نظرات: ۵
سوت

حمله به خداداد حین پخش زنده فوتبال: عذرخواهی کن

در جریان گزارش بازی لیورپول و برایتون، گزارشگر در حین پوشش زنده بازی، به صورت غیرمستقیم به رفتارهای خداداد عزیزی اشاره کرد و ضمن آن بیان داشت که گزارشگران باید مراقب باشند که هر حرفی را در برنامه زنده بر زبان نیاورند. او افزود که صرفاً داشتن شهامت برای گفتن حرف‌هایی که در زندگی روزمره گفته می‌شوند، توجیه مناسبی برای بیان آن‌ها در برنامه زنده نیست.‌ به عبارت دیگر، این سخنان کنایه‌ای بود به رفتارهای اخیر خداداد عزیزی. گزارشگر این مسابقه در ادامه گفت: اگر اشتباهی می‌کنید به جای توجیه و دفاع از آن، عذرخواهی کنید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت خداداد عزیزی ویدیو فحاشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
13
پاسخ
درود برآدم های عاقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
16
پاسخ
آدم لومپن كه عذرخواهي بلد نيست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
12
پاسخ
حمله نبود باید تربیت داشته باشه
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
23
3
پاسخ
خداداد عزیزی افتخار ایران و ایرانی
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
11
پاسخ
تابناک اصلا نترس و این را منتشر کن: ادب مرد به زه دولت اوست
