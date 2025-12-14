سوت
حمله به خداداد حین پخش زنده فوتبال: عذرخواهی کن
در جریان گزارش بازی لیورپول و برایتون، گزارشگر در حین پوشش زنده بازی، به صورت غیرمستقیم به رفتارهای خداداد عزیزی اشاره کرد و ضمن آن بیان داشت که گزارشگران باید مراقب باشند که هر حرفی را در برنامه زنده بر زبان نیاورند. او افزود که صرفاً داشتن شهامت برای گفتن حرفهایی که در زندگی روزمره گفته میشوند، توجیه مناسبی برای بیان آنها در برنامه زنده نیست. به عبارت دیگر، این سخنان کنایهای بود به رفتارهای اخیر خداداد عزیزی. گزارشگر این مسابقه در ادامه گفت: اگر اشتباهی میکنید به جای توجیه و دفاع از آن، عذرخواهی کنید.
