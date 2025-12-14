عکس:چرنوبیل؛ شهری که زمان در آن ایستاد
چرنوبیل، نام شهری کوچک در شمال اوکراین، در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ به نماد یکی از بزرگترین فجایع هستهای جهان بدل شد؛ زمانیکه راکتور شماره ۴ نیروگاه هستهای آن منفجر شد و ابرهای سمی رادیواکتیو را به آسمان فرستاد. هزاران نفر بیخانمان شدند، دهها هزار نفر آسیب دیدند و منطقهای وسیع تا امروز غیرقابل سکونت باقی مانده است. این تصاویر، روایتی بیکلام از ویرانههای باقیماندهاند؛ خاکستری از یک اشتباه مرگبار.
