میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۷۱۲
بازدید: ۴۰۴۸

عکس:چرنوبیل؛ شهری که زمان در آن ایستاد

چرنوبیل، نام شهری کوچک در شمال اوکراین، در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ به نماد یکی از بزرگ‌ترین فجایع هسته‌ای جهان بدل شد؛ زمانی‌که راکتور شماره ۴ نیروگاه هسته‌ای آن منفجر شد و ابرهای سمی رادیواکتیو را به آسمان فرستاد. هزاران نفر بی‌خانمان شدند، ده‌ها هزار نفر آسیب دیدند و منطقه‌ای وسیع تا امروز غیرقابل سکونت باقی مانده است. این تصاویر، روایتی بی‌کلام از ویرانه‌های باقی‌مانده‌اند؛ خاکستری از یک اشتباه مرگبار.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
چرنوبیل حادثه چرنوبیل عکس مستند تصاویر چرنوبیل شوروی نیروگاه چرنوبیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.