تصاویر سوریه پس از کشتار سربازان آمریکا توسط داعش و واکنش ترامپ
پس از آنکه داعش امروز در یک کمین به کاروان متشکل از نیروهای ارتش آمریکا و تحریرالشام در سوریه، سه سرباز آمریکایی را کشت و سه سرباز دیگر را زخمی کرد، آسمان سوریه صحنه مانور گسترده جنگندههای اف 18 و هلی کوپترهای آمریکایی شد و کاروان نظامیان آمریکا در نقاط مختلف مشاهده شده است. همزمان دونالد ترامپ در صحبتهایی در کاخ سفید ضمن تایید این اتفاق، درباره آن موضع گیری کرد. ابتدا تصاویر سوریه را میبینید و سپس مصاحبه ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
بله. به این صورت امریکا پول داد به داعش که حمله کنه و یک جنگ دیگه در خاورمیانه راه بیفته.
و این داستان ادامه دارد ...
و این داستان ادامه دارد ...