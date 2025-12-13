En
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 4558
کد خبر:۱۳۴۵۷۰۰
تصاویر سوریه پس از کشتار سربازان آمریکا توسط داعش و واکنش ترامپ

پس از آنکه داعش امروز در یک کمین به کاروان متشکل از نیروهای ارتش آمریکا و تحریرالشام در سوریه، سه سرباز آمریکایی را کشت و سه سرباز دیگر را زخمی کرد، آسمان سوریه صحنه مانور گسترده جنگنده‌های اف 18 و هلی کوپترهای آمریکایی شد و کاروان نظامیان آمریکا در نقاط مختلف مشاهده شده است. همزمان دونالد ترامپ در صحبت‌هایی در کاخ سفید ضمن تایید این اتفاق، درباره آن موضع گیری کرد. ابتدا تصاویر سوریه را می‌بینید و سپس مصاحبه ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر آمریکا در سوریه ویدیو کمین کشته شدن سرباز آمریکایی سوریه دونالد ترامپ داعش
نظرات بینندگان
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
12
10
پاسخ
الله اکبر
ومرگبرآمربکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
12
10
پاسخ
بله. به این صورت امریکا پول داد به داعش که حمله کنه و یک جنگ دیگه در خاورمیانه راه بیفته.
و این داستان ادامه دارد ...
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
3
پاسخ
سگشون پاچه خودشون رو گرفت
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
12
پاسخ
ترامپ عزادار کشته شدن سه جنایتکار است ولی برای 60 هزار انسان بیگناه که توسط دست نشانده اش در غزه کشته شده اند شادمان است خدایا به پاس رفتار ترامپ با انسانها هرچه زودتر چشم نابینای ترامپ را به جمال فرشته ات حضرت عزرائیل منور فرما آمین
