طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 30146
کد خبر:۱۳۴۵۶۹۷
395212 بازدید
نظرات: ۵۴
نبض خبر

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که قبلاً منتقد روئسای جمهور پیشین بابت حملات زمینی در خارج از آمریکا بود، حالا در اتاق بیضی کاخ سفید رو به رسانه‌ها گفت: «ایالات متحده به‌زودی حملات زمینی را با هدف قرار دادن باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین آغاز خواهد کرد. حملات زمینی مورد انتظار ممکن است افراد مشخصی را هدف قرار دهد و لزوماً محدود به ونزوئلا نباشد.» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
239
57
پاسخ
ترامپ را به قتل می رسانیم به بدترین شکل باور نکردنی.
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ترامپ سربازان امریکایی را به قتلگاه میفرستد
ناشناس
| Canada |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تابناک یادت میاد در مورد سوریه، دو هفته قبل از سقوط اسد نوشتم که اسد رفتنی شد؟ مردم ونزوئلا هم مثل مردم سوریه پشتیبان دولت مادرو نیستند. مادرو هم رفتنی شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
187
108
پاسخ
آمریکای جنگ افروز وجنگ طلب ،شر مطلق تویی،خدا رو زمین محوت کنه،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
181
96
پاسخ
خاک توی سر رئیس سازمان ملل که سکوت کرده است حرامزاده و هم دست آمریکا و اسرائیل است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
170
77
پاسخ
حرف مفت بسه دیگه مردک آمریکایی ها رو بفرست انشاالله که یک ویتنام دیگه در انتظارتونه
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ترامپ رو فقط نباید عصبانی کرد که اصلا با هیچ کس شوخی ندارد.
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
135
70
پاسخ
آمریکا همواره سعی می‌کرد جنگ را دور از مرزهای کشور خودش انجام بدهد ولی ترامپ دارد جنگ را یواش یواش به داخل کشور خودش می‌کشاند
گمنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
158
60
پاسخ
ترامپ به ونزوئلا کن تا درس عبرتی برای آیندگان در آمریکا بشی، گویا از شکست های نظامی تاریخی ات عبرت نگرفته ای!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
155
87
پاسخ
از خدا میخوام که به مردم و حکومت ونزوئلا کمک کند که پوزه حاکمان و سیاستمداران کلاهبردار و قلدر و زورگو و مفت خور آمریکا را به خاک بمالند
مارشال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
48
186
پاسخ
اگه زمینی حمله کنه ؛مادورو به فنا میره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
برعکس زمینی ویتنام میشن این بزدل ها فقط تو آسمون جرات دارن
Behzad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مثل اسراییل که تو غزه ویتنام شد
ناشناس
| Germany |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در کوتاه ترین زمان مثل سوریه ونزوئلا هم تصرف میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
88
37
پاسخ
۳ تا سرباز یانکی تو سوریه هلاک شدن جدیدا ونزوئلا هم ویتنام میشه براشون
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
سوریه الان در اختیارشونه مهم اینه
ناشناس
| Canada |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ویتنام فرق داشت چون مردمش با دولتش بودند. اما ونزوئلا هم مثل سوریه هست. چون مردمش با دولت نیستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
116
40
پاسخ
دست خدا باونزوئلاست اگرخدابخواهداین جنگ خفت سنگینیست برای ترامپ شاید هم بمب اتمی بشد درقلب واشنگتون وترامپ توسط یک امریکایی پشتژبان حقوق بشربه ذرک واصل میشود
