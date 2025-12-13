نبض خبر
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در حالی که قبلاً منتقد روئسای جمهور پیشین بابت حملات زمینی در خارج از آمریکا بود، حالا در اتاق بیضی کاخ سفید رو به رسانهها گفت: «ایالات متحده بهزودی حملات زمینی را با هدف قرار دادن باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین آغاز خواهد کرد. حملات زمینی مورد انتظار ممکن است افراد مشخصی را هدف قرار دهد و لزوماً محدود به ونزوئلا نباشد.» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
ترامپ را به قتل می رسانیم به بدترین شکل باور نکردنی.
پاسخ ها
مجید| |
۰۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خاک توی سر رئیس سازمان ملل که سکوت کرده است حرامزاده و هم دست آمریکا و اسرائیل است
حرف مفت بسه دیگه مردک آمریکایی ها رو بفرست انشاالله که یک ویتنام دیگه در انتظارتونه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آمریکا همواره سعی میکرد جنگ را دور از مرزهای کشور خودش انجام بدهد ولی ترامپ دارد جنگ را یواش یواش به داخل کشور خودش میکشاند
ترامپ به ونزوئلا کن تا درس عبرتی برای آیندگان در آمریکا بشی، گویا از شکست های نظامی تاریخی ات عبرت نگرفته ای!
از خدا میخوام که به مردم و حکومت ونزوئلا کمک کند که پوزه حاکمان و سیاستمداران کلاهبردار و قلدر و زورگو و مفت خور آمریکا را به خاک بمالند
اگه زمینی حمله کنه ؛مادورو به فنا میره
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
Behzad| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳ تا سرباز یانکی تو سوریه هلاک شدن جدیدا ونزوئلا هم ویتنام میشه براشون
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳