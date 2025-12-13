ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که قبلاً منتقد روئسای جمهور پیشین بابت حملات زمینی در خارج از آمریکا بود، حالا در اتاق بیضی کاخ سفید رو به رسانه‌ها گفت: «ایالات متحده به‌زودی حملات زمینی را با هدف قرار دادن باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین آغاز خواهد کرد. حملات زمینی مورد انتظار ممکن است افراد مشخصی را هدف قرار دهد و لزوماً محدود به ونزوئلا نباشد.» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.