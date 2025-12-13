حرکت خطرناک دختر جوان در تهران روی سیم‌

دختر جوانی جمعه 21 آذرماه با اجرای حرکتی آکروباتیک روی سیم‌های بین دو ساختمان موسوم به اسلک لاینینگ | Slacklining، لحظاتی خطرناک را رقم زد؛ حضور پلیس و اورژانس در محل، شدت خطر این اقدام را نشان داد.