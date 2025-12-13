نبض خبر
حرکت خطرناک دختر جوان در تهران روی سیم
دختر جوانی جمعه 21 آذرماه با اجرای حرکتی آکروباتیک روی سیمهای بین دو ساختمان موسوم به اسلک لاینینگ | Slacklining، لحظاتی خطرناک را رقم زد؛ حضور پلیس و اورژانس در محل، شدت خطر این اقدام را نشان داد.
یعنی این زنها برای دیده شدن حاضرن بشکه هم قورت بدن ، یک زندگی نمایشی دایمی
این جن است فقط جن ها میتوانند روی سیم راه بروند.
ناشناس| |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دخترای حالا از پسرا شجاع تر شده اند
ناشناس| |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یار| |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چرا اورژانس باید برای این نوع دیوانه بازیهای عمدی هزینه کند و حضور یابد؟
واقعا نظر م در مورد توانایی دختران سرزمین م عوض شد بسیار قابل ستایش فقط انشا الله دختران ایران با حجاب و پاک دامن ادامه دهند ک الگوی زنان جهان و نمونه پاک دامن ی باشند