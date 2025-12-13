En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
عذرخواهی عجیب خداداد عزیزی بابت فحاشی را ببینید
تعداد بازدید : 1675
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۶۹۴
کد خبر:۱۳۴۵۶۹۴
3418 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

حرکت خطرناک دختر جوان در تهران روی سیم‌

دختر جوانی جمعه 21 آذرماه با اجرای حرکتی آکروباتیک روی سیم‌های بین دو ساختمان موسوم به اسلک لاینینگ | Slacklining، لحظاتی خطرناک را رقم زد؛ حضور پلیس و اورژانس در محل، شدت خطر این اقدام را نشان داد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اسلک لاینینگ slacklining ویدیو اسلک لاین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
17
16
پاسخ
یعنی این زنها برای دیده شدن حاضرن بشکه هم قورت بدن ، یک زندگی نمایشی دایمی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
17
1
پاسخ
هوش مصنوعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
18
5
پاسخ
این جن است فقط جن ها میتوانند روی سیم راه بروند.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در همین تفکرات بمان جانم
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
20
پاسخ
دخترای حالا از پسرا شجاع تر شده اند
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
درود بر دختران بسیار توانمند وطنم
یار
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
این شجاعت نیست حماقت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
17
8
پاسخ
جاهلیت مدرن تو کشور ما هم داره دیده میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
20
3
پاسخ
چرا اورژانس باید برای این نوع دیوانه بازیهای عمدی هزینه کند و حضور یابد؟
سید محمود شوکتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
0
پاسخ
واقعا نظر م در مورد توانایی دختران سرزمین م عوض شد بسیار قابل ستایش فقط انشا الله دختران ایران با حجاب و پاک دامن ادامه دهند ک الگوی زنان جهان و نمونه پاک دامن ی باشند
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
طناب ایمنی داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
9
پاسخ
آفرين به شجاعتش - عالي بود - آرزوي موفقيت براش دارم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
3
پاسخ
هرجای دنیا بود الان پلیس این شخص را دستگیر می کرد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟