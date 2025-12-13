نبض خبر
لحظه سکته قلبی یک امام جماعت بر بالای منبر
حجت الاسلام شیخ ابوالقاسم امامی امام جماعت روستای دهستان نصر آباد و علی آباد تفت حین سخنرانی دچار سکته قلبی شد و اکنون در بیمارستان بستری هستند. لحظه سکته این امام جماعت را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر سکته قلبی امام جماعت ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۲
خدا بهشون سلامتی بده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خدا همه را به راه راست هدایت کند!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس| |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳