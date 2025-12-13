En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 5593
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۶۶۲
کد خبر:۱۳۴۵۶۶۲
8093 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

لحظه سکته قلبی یک امام جماعت بر بالای منبر

حجت الاسلام شیخ ابوالقاسم امامی امام جماعت روستای دهستان نصر آباد و علی آباد تفت حین سخنرانی دچار سکته قلبی شد و اکنون در بیمارستان بستری هستند. لحظه سکته این امام جماعت را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سکته قلبی امام جماعت ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
17
28
پاسخ
خدا بهشون سلامتی بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اونایی که منفی دادید به فکر لحظه‌ی مرگ خودتون باشید. قرار نیست همیشه در این دنیا بمونید!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
با آرزوی شفای کامل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اللهم اشف کل مریض
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
الحمدلله ایشان خوب شده‌اند. سکته نبوده. کار ایشان کشاورزی است و کشاورز نمونه هم شده‌اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
الحمدلله رب العالمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
17
18
پاسخ
با آرزوي بهبودي هر چه سريعتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
26
پاسخ
خدا همه را به راه راست هدایت کند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو رو هدایت کرده کافیه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
امام جماعت ساده‌ی یه روستا چه هیزم تری بهت فروخته؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
33
پاسخ
خداوند به همه بیماران سلامتی بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
18
پاسخ
منم برام پیش اومده صدم ثانیه قلب ادم پشت قفسه سینه قفل میکنه خدا شفاشون بده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟