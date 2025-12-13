En
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
تعداد بازدید : 805
کد خبر:۱۳۴۵۶۵۸
1900 بازدید
نظرات: ۵
چرتکه

رقم‌های وحشتناک رهن لوکس‌ترین برج‌های تهران

رقم‌های شوکه‌کننده از قیمت رهن لوکس‌ترین برج‌های الهیه تهران را می‌بینید و می‌شنوید.
چرتکه ویدیو خانه لوکس پنت هاوس خانه لاکچری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
شکاف طبقاتی که می‌گفتند چی بود،
فقط نمک پاشیدن روی زخم مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
چرا منطقی نیست؟ خب یکی که ۲۰۰۰ میلیارد پول داره چیزی نیست ۲۰۰ میلیارد بده رهن .نگاه به خودت نکن . به آقا زاده ها نگاه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
اگه بحث خرید باشه، هزار میلیارد تومنشم باعث تعجب نمیشه ولی کسی که شصت میلیارد تومان !!!! پول به رهن میده یه جای کارش میلنگه. یا پول مفت در میاره، یا عقل نداره. خب برو یه خونه خوب بخر! میدونیم. که میشه خرید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
دست مزد یک سال یه فوتبالیست! مفته! دستمزد یه قراداد سلبریتی! مفته آقای علی دایی اعتراض داشت دستمزد فوتبالیست کمه با یک قرار دادش نمیتونه یه خونه تو منطقه یک بخره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
همه مال آقازاده هاست
ویدیوهای مرتبط
