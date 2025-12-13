چرتکه
رقمهای وحشتناک رهن لوکسترین برجهای تهران
رقمهای شوکهکننده از قیمت رهن لوکسترین برجهای الهیه تهران را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:چرتکه ویدیو خانه لوکس پنت هاوس خانه لاکچری
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
چرا منطقی نیست؟ خب یکی که ۲۰۰۰ میلیارد پول داره چیزی نیست ۲۰۰ میلیارد بده رهن .نگاه به خودت نکن . به آقا زاده ها نگاه کن
اگه بحث خرید باشه، هزار میلیارد تومنشم باعث تعجب نمیشه ولی کسی که شصت میلیارد تومان !!!! پول به رهن میده یه جای کارش میلنگه. یا پول مفت در میاره، یا عقل نداره. خب برو یه خونه خوب بخر! میدونیم. که میشه خرید!
دست مزد یک سال یه فوتبالیست! مفته! دستمزد یه قراداد سلبریتی! مفته آقای علی دایی اعتراض داشت دستمزد فوتبالیست کمه با یک قرار دادش نمیتونه یه خونه تو منطقه یک بخره!