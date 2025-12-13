میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۶۴۸
بازدید: ۳۰۱۰

عکس: نیشابور؛ درگیر عمیق‌ترین شکاف فرونشست

برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، نیشابور را به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فرونشست کشور تبدیل کرده است. با ثبت نرخ سالانه ۸۶ میلی‌متر، این شهرستان اکنون میزبان عمیق‌ترین شکاف‌ها و گسترده‌ترین پهنه‌های فرونشستی ایران است؛ پدیده‌ای که زیرساخت‌های حیاتی همچون خطوط ریلی تهران–مشهد و تأسیسات گاز را با تهدید مستقیم روبه‌رو کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری فرونشست نیشابور خراسان رضوی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.