عکس: نیشابور؛ درگیر عمیقترین شکاف فرونشست
برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی، نیشابور را به یکی از اصلیترین کانونهای فرونشست کشور تبدیل کرده است. با ثبت نرخ سالانه ۸۶ میلیمتر، این شهرستان اکنون میزبان عمیقترین شکافها و گستردهترین پهنههای فرونشستی ایران است؛ پدیدهای که زیرساختهای حیاتی همچون خطوط ریلی تهران–مشهد و تأسیسات گاز را با تهدید مستقیم روبهرو کرده است.
برچسبها:عکس خبری فرونشست نیشابور خراسان رضوی
