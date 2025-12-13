میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۶۱۶
بازدید: ۴۶۴۶۷
نظرات: ۱۵

عکس: استقبال ویژه کیم از سربازان جنگ اوکراین

کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، در مراسمی رسمی و باشکوه از سربازانی که از جنگ اوکراین بازگشته‌اند استقبال کرد. این مراسم با حضور مقام‌های ارشد نظامی برگزار شد و کیم ضمن خوشامدگویی به نیروهای بازگشته، از نقش آن‌ها در انجام مأموریت‌های محوله و فداکاری‌هایشان قدردانی کرد. تصاویر منتشرشده از این مراسم، بر تأکید رهبر کره شمالی بر حمایت از نیروهای نظامی و اهمیت جایگاه آنان در سیاست‌های دفاعی این کشور دلالت دارد.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل جنگ اوکراین و روسیه رهبر کره شمالی کیم جونگ اون سربازان
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۹
راست میگه چرا خودش نمیره جنگ اوکراین بجنگه ؟
پاسخ
4
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۶
اینا دیگه چقدر احمق و بدبختن که خودشونو فدای جنگ طلبی پوتین کردن خسرالدنیا والاخره
پاسخ
5
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۹
این اشغال متجاوز باید کشته میشد
پاسخ
3
1
Mhd
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۸
کیم منزوی ترین رهبر جهان.مداخله ش در جنگ اوکراین دیکتاتوری سیاه شو منزوی تر می‌کنه.او نباید خودشو نخود هر آشی بکنه.
پاسخ
3
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰
عجب اون کلمه فداکاری رو نمی فهمم.
پاسخ
24
8
سید رضا
سخت نیست فهمیدنش وقتی نیروهای آمریکایی میان برای اسراییل میجنگن اینا هم برای روسیه
ناشناس
چطور در فهمیدن سربازان ناتو که میان برای اکراین میجنگن مشکلی ندارین ولی در این یه مورد فهمتون به مشکل میخوره
آریا
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۳
اونجایی که کیم سربازه رو بغل کرده بود قشنگ ترس رو تو چشمای سربازش میدیدم .
پاسخ
2
1
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۵
مسخرست . برای ی کشور دیگه بری بجنگی .
پاسخ
4
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۲
مرگ بر آمریکا
پاسخ
3
1
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۳
چقدر بدبختن اینا باز
پاسخ
3
1
هموطن
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۱
اونای که برای اسرائیل می جنگند دشمن خدا هستند ولی اونایی که برای روسیه می جنگند فداکار هستند
پاسخ
4
1