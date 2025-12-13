عکس: استقبال ویژه کیم از سربازان جنگ اوکراین
کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، در مراسمی رسمی و باشکوه از سربازانی که از جنگ اوکراین بازگشتهاند استقبال کرد. این مراسم با حضور مقامهای ارشد نظامی برگزار شد و کیم ضمن خوشامدگویی به نیروهای بازگشته، از نقش آنها در انجام مأموریتهای محوله و فداکاریهایشان قدردانی کرد. تصاویر منتشرشده از این مراسم، بر تأکید رهبر کره شمالی بر حمایت از نیروهای نظامی و اهمیت جایگاه آنان در سیاستهای دفاعی این کشور دلالت دارد.
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱۳
ناشناس
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۶
اینا دیگه چقدر احمق و بدبختن که خودشونو فدای جنگ طلبی پوتین کردن خسرالدنیا والاخره
Mhd
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۸
کیم منزوی ترین رهبر جهان.مداخله ش در جنگ اوکراین دیکتاتوری سیاه شو منزوی تر میکنه.او نباید خودشو نخود هر آشی بکنه.
ناشناس
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰
عجب اون کلمه فداکاری رو نمی فهمم.
سید رضا
سخت نیست فهمیدنش وقتی نیروهای آمریکایی میان برای اسراییل میجنگن اینا هم برای روسیه
ناشناس
چطور در فهمیدن سربازان ناتو که میان برای اکراین میجنگن مشکلی ندارین ولی در این یه مورد فهمتون به مشکل میخوره
آریا
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۳
اونجایی که کیم سربازه رو بغل کرده بود قشنگ ترس رو تو چشمای سربازش میدیدم .