عکس: استقبال ویژه کیم از سربازان جنگ اوکراین

کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، در مراسمی رسمی و باشکوه از سربازانی که از جنگ اوکراین بازگشته‌اند استقبال کرد. این مراسم با حضور مقام‌های ارشد نظامی برگزار شد و کیم ضمن خوشامدگویی به نیروهای بازگشته، از نقش آن‌ها در انجام مأموریت‌های محوله و فداکاری‌هایشان قدردانی کرد. تصاویر منتشرشده از این مراسم، بر تأکید رهبر کره شمالی بر حمایت از نیروهای نظامی و اهمیت جایگاه آنان در سیاست‌های دفاعی این کشور دلالت دارد.