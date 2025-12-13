نبض خبر
استاد دانشگاه تهران: ایران دارد از زمان عقب میماند!
نوذر شفیعی، استاد دانشگاه تهران گفت: «ایران در حال عقبماندن از زمان است؛ زیرا مسیر غلط را با القاب مقدس مصون میکنیم تا هیچکس جرأت نکند به آن نزدیک شود.» تحلیل شفیعی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر نوذر شفیعی ویدیو حکمرانی بد پیشرفت فیلم
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
با این همه نفت و گاز و ثروت طبیعی که داریم حتی نسبت به کشورهائی که این ثروت ها را نداریند , فقیر تر و عقب افتاده تریم.
کاملا درست میگوید. البته بنده خدا از قشر مستضعف استادان دانشگاه است که این روزها اندازهی یک کارگر شهرداری نه اهمیت دارند و نه درآمد. موفق باشی داداش.