طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 797
کد خبر:۱۳۴۵۶۱۰
2799 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

استاد دانشگاه تهران: ایران دارد از زمان عقب می‌ماند!

نوذر شفیعی، استاد دانشگاه تهران گفت: «ایران در حال عقب‌ماندن از زمان است؛ زیرا مسیر غلط را با القاب مقدس مصون می‌کنیم تا هیچ‌کس جرأت نکند به آن نزدیک شود.» تحلیل شفیعی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر نوذر شفیعی ویدیو حکمرانی بد پیشرفت فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
راستگو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
9
پاسخ
با این همه نفت و گاز و ثروت طبیعی که داریم حتی نسبت به کشورهائی که این ثروت ها را نداریند , فقیر تر و عقب افتاده تریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
5
پاسخ
درود بر تووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
3
پاسخ
پزشکیان که جلو میره چند بود چند شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
5
پاسخ
کاملا درست می‌گوید. البته بنده خدا از قشر مستضعف استادان دانشگاه است که این روزها اندازه‌ی یک کارگر شهرداری نه اهمیت دارند و نه درآمد. موفق باشی داداش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
جناب شفیعی عین حقیقتو بیان فرمودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
خبرها دیر بهت رسیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
5
پاسخ
بد زمانه ای داریم عقب می افتیم. سرعت علم به قدری هست که امکان جبران کردنش دیگه وجود نخواهد داشت ...
