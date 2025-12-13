میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۶۰۸
عکس: سرمای سخت در غزه

با آغاز بارش‌های سنگین و وزش طوفان در نوار غزه، اردوگاه‌های موقت آوارگان فلسطینی به صحنه آب‌گرفتگی گسترده تبدیل شده‌اند؛ جایی که گل‌ولای، چادرها و راه‌های ارتباطی را دربر گرفته و زندگی هزاران نفر را دشوارتر از پیش کرده است.

غزه بارش شدید چادر سرما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۳
بازم خدا رو شکر باران می باره و الا از بی ابی هم می مردن
