عکس: سرمای سخت در غزه
با آغاز بارشهای سنگین و وزش طوفان در نوار غزه، اردوگاههای موقت آوارگان فلسطینی به صحنه آبگرفتگی گسترده تبدیل شدهاند؛ جایی که گلولای، چادرها و راههای ارتباطی را دربر گرفته و زندگی هزاران نفر را دشوارتر از پیش کرده است.
برچسبها:عکس بین الملل غزه بارش شدید چادر سرما
