عکس: مراسم بزرگداشت مریم گوادالوپه
در آستانه دوازدهم دسامبر، زائرانی از مناطق مختلف مکزیک با پای پیاده و از مسیرهای کوهستانی و جادهای راهی زیارتگاه تپیاک میشوند تا در مراسم بزرگداشت مریم گوادالوپه شرکت کنند. این آیین مذهبی که هر ساله برگزار میشود، جلوهای از ایمان، همبستگی اجتماعی و سنتهای ریشهدار مردمی است؛ زائرانی که روزها پیش از موعد اصلی به باسیلیکای گوادالوپه میرسند، شب را در اطراف حرم سپری کرده و با خواندن سرودها و نیایشها، عشق و ارادت خود را به «مادر مهربانیها» ابراز میکنند.
