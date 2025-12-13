میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۶۰۲
عکس: مراسم بزرگداشت مریم گوادالوپه

در آستانه دوازدهم دسامبر، زائرانی از مناطق مختلف مکزیک با پای پیاده و از مسیرهای کوهستانی و جاده‌ای راهی زیارتگاه تپیاک می‌شوند تا در مراسم بزرگداشت مریم گوادالوپه شرکت کنند. این آیین مذهبی که هر ساله برگزار می‌شود، جلوه‌ای از ایمان، همبستگی اجتماعی و سنت‌های ریشه‌دار مردمی است؛ زائرانی که روزها پیش از موعد اصلی به باسیلیکای گوادالوپه می‌رسند، شب را در اطراف حرم سپری کرده و با خواندن سرودها و نیایش‌ها، عشق و ارادت خود را به «مادر مهربانی‌ها» ابراز می‌کنند.

عکس بین الملل مریم گوادالوپه مکزیک بانوی مکزیک اسپانیا اسقف اعظم زیارتگاه کاتولیک
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
