En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
تعداد بازدید : 1303
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۵۹۰
کد خبر:۱۳۴۵۵۹۰
4320 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

ابراز خرسندی برخی رانندگان از افزایش قیمت بنزین!

صداوسیما گزارشی از جایگاه‌های سوخت منتشر کرده که برخی رانندگان نسبت به افزایش قیمت بنزین ابراز خرسندی می‌کنند. این گزارش جالب را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت بنزین ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
آمار متناقض خانم سخنگو از قیمت تمام شده بنزین!
اعلام قیمت هر لیتر بنزین؛ با چه فرمولی محاسبه شده؟
مجلس تصمیم گرانی بنزین را وتو می‌کند!
درخواست افزایش قیمت بنزین به 70000 تومان!
تصاویر تازه از غارت میلیارد دلاری ایران
اصرار پزشکیان بر افزایش قیمت بنزین، برق و گاز
لحظات آغاز عرضه بنزین 5000 تومانی
نماینده مجلس: قیمت تمام شده بنزین 2000 تومان است
سخنان معنادار رئیس دفتر پزشکیان؛ بنزین گران می‌شود؟!
پزشکیان: شکی نیست که باید بنزین را گران کرد!
ویدیوی پزشکیان که پس از افزایش قیمت بنزین وایرال شد
پاسخ جالب کمال تبریزی به سخنرانی بنزین پزشکیان
لطف دولت؛ جمعه صبح نمی‌فهمید بنزین گران شده!
پزشکیان به دنبال اجرای طرح رئیسی درباره بنزین؟!
یک نماینده مجلس قیمت بنزین را لو داد
توجیه پزشکیان درباره عمل نکردن به شعار انتخاباتی
سخنان یک امام جمعه جوان علیه افزایش قیمت بنزین
معاون پزشکیان متوسل به افغانی‌ها شد!
زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین؟!
پزشکیان: حتی آب را هم به قیمت بنزین نمی‌دهند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
37
پاسخ
ابراز خرسندی رانندگان از افزایش قیمت بنزین با شعار دشمن شکن
پزشکیان مچکریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
44
پاسخ
حالا چرا زاهدان می آمدن تهران گزارش می گرفتن این صدا و سیما جبلی کلا توی یک لیگ دیگه بازی می کنه تنها چیزی که براش مهم نیست شعور مخاطبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
41
پاسخ
مسخره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
28
پاسخ
تفاوت ۱۰۰ لیتر ۲ کیلو خیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
27
پاسخ
افزایش قیمت بنزین به 5000 تومان برابر با واقعیت ها و سطح درآمد مردم است بیشتر مشکلات اقتصادی مردم و کشور از کاهش ارزش ریال است که روزانه و سرعت آن در حال افزایش است البته به سود دولت و به ضرر مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
36
پاسخ
بیشتر ملت از بالا رفتن ارز و طلا هم خوشحالن ولی نمیدونن چه بلایی داره سرشون میاد فک کردن با چندصد گرم طلاشون پولدار شدن. اکثرهم لا یعقلون اغلب آنها فکر نمی کنند
مونا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
12
11
پاسخ
خیلی چیزی تغییر نکرده مگر اینکه کاسبان محترم، بی انصافی کنن به علت نرخ سوم جایگاه های بنزی، مثلا سریعا شیر و ... رو گرون کنن. خوبیش اینه که کمتر قاچاق میشه
edi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
20
پاسخ
چقدر عادی همه چیز ی از صبح تا حالا دلار 2 هزار تومن گرون شده
بازم عادی همه چیز
میخواستم تشکر کنم که دلار رو گرون کردند و تخم مرغ و بنزین رو ی سفر جاده ای هم میرفتیم هدف گرفتند !! رستوران که نمی تونیم بریم هوایی هم که نمیشه میمونیم خونه اگر گاز و برق و آب باشه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
24
پاسخ
تو محله ما جشن گرفتن و شیرینی دادند برای گران شدن بنزین و لبنیات و ارز و طلا و برنج و گوشت و حبوبات و اجاره مسکن و آلودگی هوا و بقیه موارد
بیایید گزارش تهیه کنید!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
21
پاسخ
مسیر 180 تومن رو امروز 300 گرفتن چرا خوشحال نباشن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟