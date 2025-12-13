نبض خبر
ابراز خرسندی برخی رانندگان از افزایش قیمت بنزین!
صداوسیما گزارشی از جایگاههای سوخت منتشر کرده که برخی رانندگان نسبت به افزایش قیمت بنزین ابراز خرسندی میکنند. این گزارش جالب را میبینید.
برچسبها:نبض خبر افزایش قیمت بنزین ویدیو
ابراز خرسندی رانندگان از افزایش قیمت بنزین با شعار دشمن شکن
پزشکیان مچکریم
پزشکیان مچکریم
حالا چرا زاهدان می آمدن تهران گزارش می گرفتن این صدا و سیما جبلی کلا توی یک لیگ دیگه بازی می کنه تنها چیزی که براش مهم نیست شعور مخاطبه
افزایش قیمت بنزین به 5000 تومان برابر با واقعیت ها و سطح درآمد مردم است بیشتر مشکلات اقتصادی مردم و کشور از کاهش ارزش ریال است که روزانه و سرعت آن در حال افزایش است البته به سود دولت و به ضرر مردم
بیشتر ملت از بالا رفتن ارز و طلا هم خوشحالن ولی نمیدونن چه بلایی داره سرشون میاد فک کردن با چندصد گرم طلاشون پولدار شدن. اکثرهم لا یعقلون اغلب آنها فکر نمی کنند
خیلی چیزی تغییر نکرده مگر اینکه کاسبان محترم، بی انصافی کنن به علت نرخ سوم جایگاه های بنزی، مثلا سریعا شیر و ... رو گرون کنن. خوبیش اینه که کمتر قاچاق میشه
چقدر عادی همه چیز ی از صبح تا حالا دلار 2 هزار تومن گرون شده
میخواستم تشکر کنم که دلار رو گرون کردند و تخم مرغ و بنزین رو ی سفر جاده ای هم میرفتیم هدف گرفتند !! رستوران که نمی تونیم بریم هوایی هم که نمیشه میمونیم خونه اگر گاز و برق و آب باشه !
تو محله ما جشن گرفتن و شیرینی دادند برای گران شدن بنزین و لبنیات و ارز و طلا و برنج و گوشت و حبوبات و اجاره مسکن و آلودگی هوا و بقیه موارد
بیایید گزارش تهیه کنید!!!!!!!!!!!
